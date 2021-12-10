+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Праздничный концерт в честь 30-летия Независимости РК прошел в Байконуре

10 Декабря 2021 03:37
Поделиться:
Праздничный концерт в честь 30-летия Независимости РК прошел в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости Республики Казахстан состоялось в городе Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Школу и два спорткомплекса открыли в Актюбинской области к юбилею независимости
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге» Съемки Казахфильма с венгерским режиссером кинокартины «Олиара» завершились в Алматинской области Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе

«Казахстан за годы Независимости стал процветающей, динамично развивающейся страной, широко известной на международной арене. Всё это стало возможным, благодаря неустанному труду казахстанцев, искреннее любящих свою Родину», - отметил в своем приветственном слове заместитель главы администрации города Байконура Николай Адасёв.

Заместитель главы администрации вручил благодарственные письма акиму Кармакшинского района Кайрату Нуртаю и акиму Аральского района Серику Сермагамбетову. Также большое число работников учреждений и организаций города было награждено медалями «60 лет со дня первого полёта человека в космос».




В свою очередь районные акимы Кызылординской области поздравили байконурцев с главным праздником страны, отметив, что «Байконур является ярким примером дружбы и сотрудничества Казахстана и России».

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан руководитель государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконыр» Жасулан Абатов вручил почётную грамоту акима Кызылординской области главе администрации города Байконура Константину Бусыгину.



Благодарственными письмами акима Кызылординской области и почётными грамотами акима Кармакшинского района были награждены сотрудники правоохранительных органов, здравоохранения, учреждений и организаций города.

После официальной части состоялся большой праздничный концерт с участием артистов городского Дворца культуры города и Домов культуры Кармакшинского и Аральского районов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Кызылординская область   #Байконур   #Культура   #Регионы   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Сара Кабикызы

Новости по теме
Школу и два спорткомплекса открыли в Актюбинской области к юбилею независимости
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Съемки Казахфильма с венгерским режиссером кинокартины «Олиара» завершились в Алматинской области
Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
3 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
4 Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
5 На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
6 Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Читайте также
Это «хайп» - Даурен Абаев о вопросах по зарплате министрам и акимам
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
Жертв мебельщика-мошенника ищут в Алматы
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Почему Акмолинская область снова в «красной» зоне, объяснили санврачи
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив