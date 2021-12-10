Праздничный концерт в честь 30-летия Независимости РК прошел в Байконуре

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости Республики Казахстан состоялось в городе Байконуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан за годы Независимости стал процветающей, динамично развивающейся страной, широко известной на международной арене. Всё это стало возможным, благодаря неустанному труду казахстанцев, искреннее любящих свою Родину», - отметил в своем приветственном слове заместитель главы администрации города Байконура Николай Адасёв.

Заместитель главы администрации вручил благодарственные письма акиму Кармакшинского района Кайрату Нуртаю и акиму Аральского района Серику Сермагамбетову. Также большое число работников учреждений и организаций города было награждено медалями «60 лет со дня первого полёта человека в космос».









В свою очередь районные акимы Кызылординской области поздравили байконурцев с главным праздником страны, отметив, что «Байконур является ярким примером дружбы и сотрудничества Казахстана и России».

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан руководитель государственного учреждения «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконыр» Жасулан Абатов вручил почётную грамоту акима Кызылординской области главе администрации города Байконура Константину Бусыгину.





Благодарственными письмами акима Кызылординской области и почётными грамотами акима Кармакшинского района были награждены сотрудники правоохранительных органов, здравоохранения, учреждений и организаций города.

После официальной части состоялся большой праздничный концерт с участием артистов городского Дворца культуры города и Домов культуры Кармакшинского и Аральского районов.



