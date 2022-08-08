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Праздничный концерт в честь 100-летия Розы Баглановой состоится в Кызылорде
8 Августа 2022 15:36

Праздничный концерт в честь 100-летия Розы Баглановой состоится в Кызылорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь 100-летия Розы Баглановой 28 сентября состоится большой праздничный концерт на малой родине народной артистки Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения народной артистки Казахстана и СССР, Халық Қаһарманы Розы Баглановой. Нашей концертной организации «Қазақконцерт» присвоили имя Розы Баглановой. В этом году мы посетим ее малую родину – Кызылординскую область. Для жителей области выступят коллектив театра Astana Musical, ансамбль «Туран» и артисты «Қазақконцерт», - сказала на брифинге директор государственной концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой» Актоты Раимкулова.

Гастрольный тур в Кызылординской области начнется 28 сентября. Жителям региона представят спектакли «Достар серті» и «Роза Багланова». Артисты также посетят Казалинский, Кармакшинский, Аральский районы области. Коллектив «Қазақконцерт» планирует порадовать концертом и жителей Байконура.

Ранее сообщалось, что артисты «Қазақконцерт» выступят с праздничными номерами в 15 моногородах страны. Уже сегодня творческая команда выезжает в Абайскую область.


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