Праздничный концерт устроили учащиеся детской музыкальной школы в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На праздничном концерте «Төрлет, Наурыз - жыл басы!» зрители увидели сольные и ансамблевые номера лауреатов конкурсов различных уровней, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Праздник начался с древней казахской традиции «Шашу» и с исполнения ансамбля казахских народных инструментов «Өрлеу» кюя Казангапа «Шынаяқ», - сообщили в отделе образования города Павлодара.

Праздничный концерт «Төрлет, Наурыз – жыл басы!», посвященный Наурызу, прошел в детской музыкальной школе Павлодара. В программе для зрителей были представлены сольные и ансамблевые номера лауреатов конкурсов различных уровней. В исполнении вокального ансамбля «Bright», лауреатов международных конкурсов прозвучала песня «Наурыз». Лауреаты 55-го областного конкурса юных музыкантов Сабина Адамбаева исполнила сюиту Е. Брусиловского «Бозайғыр», а Фаиль Сибагатуллин, Иван Рудик и Аяна Баймыш – произведения «Камажай», «Шырша» «Наусқы».

«Учащиеся отделения сольного и ансамблевого пения Аиша Сәрсембай, Айлин Елубаева и Рамазан Қалел порадовали зрителей ярким исполнением песен «Саржайлау», «Алтын бесік», «Отан ана». Покорило сердца зрителей красотой и мелодичностью звучание музыкальных инструментов ансамблей саксофонистов и гитаристов», - добавили в гороно.

Завершила праздничный концерт лауреат международных конкурсов, младшая группа хорового класса песней «Наурыз келді» на музыку Н. Дүкенбай, на слова К. Смагул. Выступления талантливых юных музыкантов, яркие костюмы создали атмосферу уюта, праздничного настроения, не оставив равнодушным ни одного зрителя, пришедшего на концерт.