Праздничный концерт посвятили юные таланты мамам и бабушкам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юные таланты «Дома школьников № 6» клуба ЮНЕСКО управления образования города Алматы посвятили праздничный концерт «Қош келдің, ару көктем» Международному женскому дню, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В праздничном концерте для всех представительниц прекрасного пола прозвучали красивые композиции от коллективов, стихи и поздравления.





«Яркими костюмами, зажигательными песнями и танцами сегодня наших зрителей порадовали талантливые дети с образцовой вокально-эстрадной студии «Квинта», с образцовой хореографической студии «Экзерсис» и ансамбля танца «Жулдызай». Родители, в особенности женская половина, были восхищены творчеством детей. А наши таланты получили в благодарность массу аплодисментов и оваций», - рассказали организаторы мероприятия.



