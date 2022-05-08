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Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в столице
8 Мая 2022 03:11

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества состоялся в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице прошел гала-концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 77-летней годовщине Дня Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Творческие коллективы центральных военных оркестра и ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил поздравили гостей и жителей столицы с Днем защитника Отечества и 77-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Праздничная программа началась с исполнения Военного марша на мосту «Атырау». Под его звуки музыканты продефилировали до Амфитеатра на набережной реки Есиль, где и развернулось основное действо - концерт под названием «Қуатты Армия. Қуатты Қазақстан!».

Зрители тепло приняли военно-патриотические песни, музыкальные композиции военных лет, театральные и танцевальные постановки, исполненные профессиональными артистами и воспитанниками республиканского детско-юношеского движения «Жас сарбаз».

Проведение праздничных концертов в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы продолжилось в торгово-развлекательном центре KeruenCity и на площади у монумента «Байтерек». Подобные мероприятия стали уже доброй традицией коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.


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