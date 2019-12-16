Праздничный фейерверк в столице будет виден с любой точки города

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 16 декабря в честь Дня Независимости в Нур-Султане запустят праздничный фейерверк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Жители и гости столицы смогут наблюдать за фейерверком с набережной реки Есиль, возле Хан Шатыра, а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.

Фейерверк запустят в 21:00 по местному времени. Его высота – 210 метров, длительность – 10 минут. С каждой точки планируется от 4500 до 5000 выстрелов.

Праздничный фейерверк будет виден с любой точки города, не огражденной высотными зданиями.

По данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделяли и организован полностью на спонсорские средства.