+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -11 °С
USD 386.35 EUR 425.14
RUB 6.03 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Праздничный фейерверк прошел в столице

1 Декабря 2019 23:08
Поделиться:
Праздничный фейерверк прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря в столице прогремел праздничный фейерверк, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Алматы состоялся праздничный салют
Фильмы  о Елбасы: от «Небо моего детства» до «Путь лидера. Астана» Торжественная церемония поднятия государственного флага РК прошла в Акорде Каким был школьником Елбасы, рассказали его одноклассники

Фейерверк запустили в 21:00 по местному времени.


Наблюдать за фейерверком жители и гости столицы могли с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле ТРЦ «Хан шатыр» (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.



Как ранее сообщалось , по данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделялись.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Дата, Первый Президент - Елбасы,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив