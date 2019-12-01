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Праздничный фейерверк прошел в столице
1 Декабря 2019 23:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря в столице прогремел праздничный фейерверк, передает МИА «Казинформ».
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Фейерверк запустили в 21:00 по местному времени.
Наблюдать за фейерверком жители и гости столицы могли с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле ТРЦ «Хан шатыр» (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.
Как ранее сообщалось , по данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделялись.
Ключевые слова: Нур-Султан, Дата, Первый Президент - Елбасы,
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