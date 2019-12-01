Праздничный фейерверк прошел в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь Дня Первого Президента Республики Казахстан 1 декабря в столице прогремел праздничный фейерверк, передает МИА «Казинформ».

Фейерверк запустили в 21:00 по местному времени.





Наблюдать за фейерверком жители и гости столицы могли с набережной реки Есиль (район Сарыарка, Центральный парк), возле ТРЦ «Хан шатыр» (район Есиль), а также на пересечении проспекта Абылай хана и улицы Пушкина.







Как ранее сообщалось , по данным организаторов, на проведение салюта средства из бюджета не выделялись.