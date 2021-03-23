Праздничный дастархан к Наурызу приготовили акмолинские осужденные

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Праздничный дастархан с бешбармаком и бауырсаками приготовили к Наурызу осужденные студенты-повара учреждения максимальной безопасности акмолинского ДУИС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

«Казахский народ издревле славится своим гостеприимством, и на Наурыз столы отличались особым богатством и разнообразием национальных блюд. Будущие повара, студенты профколледжа, которые сегодня отбывают срок наказания в учреждении максимальной безопасности за совершение тяжких преступлений, показали все свое мастерство и знания традиций национальной кухни казахов», - рассказала пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова.

Под руководством мастера производственного обучения Светланы Маметбаковой студенты приготовили традиционное национальное блюдо - бешбармак, ароматные бауырсаки, а также хрустящий хворост, сладкий чак-чак и жент (халва).

А вот в следственном изоляторе Кокшетау в канун праздника Наурыз мейрамы посетителей встречали горячими баурсаками и ароматным чаем.

Кроме того, воспитательная служба следственного изолятора города Кокшетау провела с осужденными праздничные мероприятия. Сотрудники воспитательного отдела организовали просмотр документального фильма, продемонстрировали традиции и обычаи казахского народа, осужденные поиграли в национальную игру асык, а руководитель общественного фонда «Прометей» Алия Рахимова вручила победителям призы.

«Празднование Наурыз мейрамы - это часть культурного наследия страны и народа. Праздник обнуления, обновления и хорошего настроения!» - сказал начальник учреждения Абзал Дуанбаев.

По традиции, осужденных угостили горячими баурсаками и вкусным нурыз-коже.