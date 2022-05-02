Праздничными гуляниями отметили в Павлодаре День единства народа Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В парке имени Гагарина развернулась выставка-променад художников, а на сцене выступили знаменитые артисты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничные гуляния прошли в павлодарском парке имени Гагарина и на площади перед Домом дружбы.

«У нашего народа есть замечательные слова: «Где единство, там жизнь». В своем Послании Глава государства отметил, что Новый Казахстан - это путь модернизации и обновления. Павлодарцы находятся в первых рядах по реализации политических реформ, объявленных в стране», - сказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

Глава региона напомнил тезис из выступления Президента РК Касым-Жомарта Токаева на ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана о том, что принцип разных взглядов, но единой нации незыблем.

На торжественном концерте «Қазақстан – бірлік пен татулықтың мекені» выступили певцы казахстанской эстрады. Уроженка Баянаульского района Меруерт Тусупбаева исполнила песню «Туған жер».





В парке имени Гагарина развернулась выставка-променад художников, где каждый желающий мог внести свою лепту в картину. Местные мастера рукоделия и ремесленники предлагали вниманию горожан свои поделки и произведения искусства, а юные борцы состязались в силе и ловкости: поднимали гири, перетягивали канат, определяли сильнейшего в армрестлинге.

На площади перед Домом дружбы Абылкаир Скаков посетил выставку, организованную представителями этнокультурных объединений региона, которые поведали историю становления общественных объединений. Представители диаспор также угощали всех присутствующих национальными сладостями.





Ранее сообщалось, что в структуре региональной Ассамблеи народа Казахстана действует 116 этнокультурных объединений. В состав АНК входят: совет матерей, совет старейшин, центр медиации, научно-экспертная группа и областной филиал РОО «Ассамблея жастары».