Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Праздничным концертом отметят День учителя в Астане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
30 Сентября 2022, 19:13
Праздничным концертом отметят День учителя в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первое воскресенье октября в Казахстане отмечают День учителя. В этом году праздник выпадает на 2 октября. В столичном управлении образования рассказали, как в Астане будут чествовать педагогов, передает официальный сайт городского акимата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В честь Дня учителя 4 октября в Астане состоится праздничный концерт, посвященный педагогам города, сообщил на брифинге в акимате заместитель руководителя управления образования столицы Серик Адильбаев.

Цель мероприятия - популяризация профессии учителя, повышение статуса педагога в обществе, оценка и уважение труда педагогов.

«Планируется, что в праздничном концерте примут участие сотрудники организаций образования, учителя, педагоги-ветераны, общественные деятели, представители акимата города Астаны, родительские объединения, СМИ. Ожидается, что будут награждены учителя, ученики которых стали победителями предметных олимпиад международного, республиканского, городского уровней и были признаны лучшими в творческих, спортивных соревнованиях. Эти педагоги награждаются нагрудными знаками «Ы. Алтынсарин» и «Почетный работник образования РК», - сообщил С.Адильбаев.

Во время праздничного концерта победителям конкурса «Лучший педагог» - Алле Король (Колледж общественного питания и сервиса), Алме Нурекеновой ( ШГ №2), Лауре Шоразовой (СШ №26) и Гулшаре Дуйсеновой (Лицей №82) – вручат дипломы управления образования города и денежные сертификаты.

Программа вечера поделена по разделам: «Все начинается с детства», «Учитель наций», «Призвание-Учитель», «Твои навыки - Твое будущее» и заканчивается Манифестом Учителя. На концерте будет транслироваться видеоролик, снятый из жизни учителей, выступят звезды эстрады.


Фото : gov.kz

Астана   Образование   Дата  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО