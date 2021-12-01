Праздничные мероприятия провели в столичном районе Байконыр в День Первого Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По району Байконыр прошли праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Первого Президента Республики Казахстан. В программе были интерактивные игры с аниматорами, соревнования по футболу, каратэ и тоғыз құмалақ среди детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Праздничные программы для детей с участием аниматоров провели во дворах по следующим адресам: ул. Кенесары, 51, ул. Отырар, 10, ул. Кравцова 1, 1/1, ул. Тараз 2, 2а, ул. Жубанова, 29.

Также в жилом массиве Ондирис в сквере «Акбидай», расположенном на пересечении улиц Акбидай-Кеменгерулы (вблизи СШ №21) организовали развлекательные интерактивные программы для детей с участием аниматоров и соревнования по футболу среди учащихся 9-11 классов средних школ № 49, № 21, № 23 и № 34 жилого массива Ондирис.

Для жителей жилого массива Кирпичный также подготовили развлекательную программу с участием аниматоров в сквере на пересечении ул. Чехоева и ул. Жолымбетская.

В это же время в жилом массиве Казгородок в дворовом клубе «Замандас» состоялся турнир по тоғыз құмалақ, а в дворовом клубе «Шымыр» - соревнования по каратэ.

Празднования с организацией спортивных состязаний между учащимися школ района Байконыр прошли на Аллее писателей. Веселые старты подарили участникам заряд энергии и много положительных эмоций. Кроме того, сотрудники библиотеки под открытым небом KitapQala, расположенной на Аллее писателей, раздали всем детям книги в честь Дня Первого Президента.

Мероприятия проводились при строгом соблюдении саннорм и требований карантина.