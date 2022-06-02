2 Июня 2022 00:11

Праздничные мероприятия для детей организовали сотрудники УДП Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экскурсии, конкурсы, поездки и подарки организовали в День защиты детей для маленьких казахстанцев сотрудники УДП Президента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Управляющего делами Президента РК Айбека Дәдебаева.

«Поддерживая объявленный Главой государства Год детей, сотрудники каждого предприятия Управления делами организовали праздничные мероприятия для маленьких граждан нашей страны», - рассказал Айбек Дәдебаев.

Это конкурсы рисунков с вручением полезных подарков юным победителям. Походы детей старшего возраста в Национальный музей и мемориальный музей АЛЖИР. Сертификаты в супермаркеты для многодетных семей. Поддержка воспитанников детских домов.

«Сотрудники Управления материально-технического обеспечения организовали для желающих настоящее телевизионное интервью.

Мероприятия для детей не ограничатся праздничным днем. Внимание к подрастающему поколению очень важно для нашего будущего», - сообщил Айбек Дәдебаев.

Ранее сообщалось, что Управление делами Президента Республики Казахстан по обращению детского благотворительного фонда «Құлыншақ» организовало экскурсию в Бурабай для особенных детей.

160 человек – дети и сопровождающие их взрослые посетили музей под открытым небом «Ботай-Бурабай», мультимедийный интерактивный комплекс на поляне Абылайхана, Визит-центр курорта с зоосадом и парком аттракционов.

«Все эти объекты обеспечивает подведомственная организация Управления делами – ТОО «Бурабай даму», которая занимается развитием инфраструктуры курорта.

К организации детского праздника подключились и другие подведомственные предприятия Управления делами. Вкусным обедом гостей накормил санаторий «Окжетпес». Комфортные автобусы обеспечило Автохозяйство УДП. А сотрудники национального парка поделились своими знаниями об уникальной местности.

Этот день запомнится всем участникам искренними эмоциями.

От всего сердца поздравляю с праздником всех юных граждан нашей страны!» - заключил Айбек Дәдебаев в своем Telegram-канале.



