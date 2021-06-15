Праздничные мероприятия для 1414 выпускников прошли в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре школы заканчивают 1414 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Торжественные мероприятия «Тәуелсіздік ұландары - 2021», посвящённые вручению аттестатов об общем среднем образовании, прошли в 37 общеобразовательных школах Павлодара», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

В этом году школы областного центра заканчивают 1414 учеников одиннадцатых классов. Из них аттестаты особого образца «Алтын Белгі» получают 49 выпускников, а аттестат с отличием - 54 выпускника, отметили в ведомстве.

«Министерством образования и науки Республики Казахстан разработана единая концепция проведения выпускного мероприятия «Тәуелсіздік ұландары». Согласно концепции праздник, посвящённый торжественному вручению аттестатов выпускникам одиннадцатых классов, состоялся на на территориях школ с ограниченным контингентом участников и соблюдением всех санитарных норм в период карантина», — добавили в ведомстве.

В ходе мероприятий, посвящённых выпускному празднику, в школах Павлодара с участием выпускников прошли акции «Пайдалы іс - өзіңе ырыс», «Туған елге тағзым», «День добрых дел», «От доброго сердца детям», «Твори добро», «Экологический десант».

Фото отдела образования Павлодара.