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    18:43, 14 Июнь 2021 | GMT +6

    Праздничные мероприятия для 1414 выпускников прошли в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре школы заканчивают 1414 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Торжественные мероприятия «Тәуелсіздік ұландары - 2021», посвящённые вручению аттестатов об общем среднем образовании, прошли в 37 общеобразовательных школах Павлодара», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

    В этом году школы областного центра заканчивают 1414 учеников одиннадцатых классов. Из них аттестаты особого образца «Алтын Белгі» получают 49 выпускников, а аттестат с отличием - 54 выпускника, отметили в ведомстве.


    «Министерством образования и науки Республики Казахстан разработана единая концепция проведения выпускного мероприятия «Тәуелсіздік ұландары». Согласно концепции праздник, посвящённый торжественному вручению аттестатов выпускникам одиннадцатых классов, состоялся на на территориях школ с ограниченным контингентом участников и соблюдением всех санитарных норм в период карантина», — добавили в ведомстве.

    В ходе мероприятий, посвящённых выпускному празднику, в школах Павлодара с участием выпускников прошли акции «Пайдалы іс - өзіңе ырыс», «Туған елге тағзым», «День добрых дел», «От доброго сердца детям», «Твори добро», «Экологический десант».


    Фото отдела образования Павлодара.


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    Образование МОН Павлодарская область
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