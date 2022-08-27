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    Праздничные концерты пройдут ко Дню Конституции в Алматы

    27 Августа 2022 21:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы ко Дню Конституции запланировано проведение ряда развлекательно-культурных мероприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата города, 28 августа в честь Дня Конституции в сквере имени Шокана Уалиханова состоится праздничный флешмоб. Начало в 11:00. Также в этот день в парке имени Махатмы Ганди на 15:00 запланирован концерт «Елді асқақтар Ата-Заң!».

    30 августа в городе пройдет сразу несколько культурных мероприятий. Концертно-развлекательная программа запланирована на территории ТРЦ Mega Almaty - начало в 11:00, на площади Уалиханова (ул.Уалиханова-Шевченко) - начало в 12:00, в ТРЦ Mega Park - начало в 16:00.

    Главный городской концерт состоится на площади Абая перед Дворцом Республики в 19:00. На концерте выступят звезды казахстанской эстрады.

    Также в 20:00 в парке отдыха Кок-Тобе перед жителями и гостями мегаполиса на фестивале Jaidarman open air выступят команды КВН.

    День Конституции казахстанцы отмечают ежегодно 30 августа.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы День Конституции
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