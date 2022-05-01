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Праздничные концерты организовали на Первомай в ВКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Мая 2022, 20:40
Праздничные концерты организовали на Первомай в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

По традиции в этот день в городах и районах Восточного Казахстана организовали концертные площадки, конкурсы и состязания по национальным видам спорта, выставки изделий ремесленников, ярмарки и другие мероприятия.

В рамках торжества в областном центре, на главной площади Усть-Каменогорска состоялся концерт с участием творческих коллективов региона.

«Выступая на сессии АНК Президент Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что мы должны понимать, принимать друг друга не взирая на различия во взглядах и убеждениях, искать точки соприкосновения, укреплять и возвеличивать то, что нас объединяет! Наш главный принцип - разные взгляды, но единая нация - незыблемы! Согласие и сплоченность, общая ответственность за судьбу Отечества - это главные источники нашей силы и уверенности в завтрашнем дне», - сказал аким области Даниал Ахметов, поздравляя земляков.


Фото: инфоцентр ВКО
Восточно-Казахстанская область   Культура   Общество   День единства народа Казахстана  
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