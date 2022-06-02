2 Июня 2022 22:13

Праздничные концерты к 30-летию Госсимволов РК пройдут в «Қазақконцерте»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 30-летию Государственных символов РК концертная организация «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой представит праздничные мероприятия и музыкальные перформансы в различных форматах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

На концертах выступят казахстанские и зарубежные артисты.

3 июня в 19:30 на большой сцене «Қазақконцерта» состоится концерт «Вечер музыкальных контрастов». Участие в нем примут известный пианист Николас Бурдонкл (Франция) и дирижер, руководитель оркестра Днепропетровской филармонии Айдар Торыбаев (Украина), всемирно известная скрипачка, народная артистка Казахстана Айман Мусахаджаева.

Артисты вместе с Казахским государственным симфоническим оркестром исполнят популярные произведения классической музыки.

5 июня в 17:00 состоится большой гала-концерт «Көк аспаным – көк туым». Главная особенность концерта – разнообразие музыкальных жанров. В этот вечер вы сможете послушать классическую музыку, эстрадные и традиционные песни, а также насладиться выступлением театра мюзиклов.

В концерте примут участие Роза Рымбаева, Ерлан Рыскали, Азамат Жылтыркозов, Медет Чотабаев, Ардак Балажанова, Айзада Капонова, Гульсим Мырзабекова, Кунсулу Турикпен, Аскар Мукият, Амре, Алибек Альмадиев, Рухия Байдукенова, Азат Малик, Салтанат Мендыгалиева, Биржан Айтахметов, Дидар Абдыхалык, Айгерим Алтынбек, дуэт T&Y.

Выступят Казахский государственный симфонический оркестр, казахский фольклорный ансамбль «Астана сазы», Государственное трио «FORTE TRIO», государственный театр «Астана мюзикл» и группа «Saz&Soul».

6 июня в 19:00 состоится концерт «Родина-Мать», в котором примут участие артисты отдела искусств «Халық Қазына» во главе с заслуженным деятелем Казахстана Ерланом Рыскали. Также выступит фольклорный ансамбль «Астана сазы» под художественным руководством композитора Бауыржана Актаева.

В этот вечер зритель может насладиться прекрасными песнями, кюями и поэтическими шедеврами казахского народа.

8 июня в 19:00 выступят талантливые молодые певцы. В концерте «Жастар әні» прозвучат новые авторские песни, известные народные произведения и современные стихи. На сцене выступят Гульсим Мырзабекова, Ерболат Нариманулы, Ербол Тажибаев, Салтанат Мендыгалиева, Рухия Байдукенова, Гульнар Кошенова, Дидар Абдухалык, группа «Saz&soul» и группа «Меломен».

Государственный театр «Astana musical» в составе Қазақконцерта также порадует зрителей своими оригинальными произведениями. 10 июня на большой сцене будет поставлен мюзикл «Роза Багланова», посвященный 100-летию известной певицы Розы Баглановой.

16 июня в 19:30 состоится музыкальный перформанс «Шанырак». Все сцены поставлены внутри юрты – символа единства.

30 июня состоится мюзикл «Достар серты» театра «Astana musical». В основу постановки войдут песни Ш. Калдаякова, Е. Хасангалиева и группы «Дос-Мукасан», вошедшие в Золотой фонд казахской музыки. Также будут исполнены шедевры мировой музыки и произведения из репертуара группы « The Beatles».