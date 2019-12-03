Праздничные концерты и постановки готовят в «Астана Опера»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздничные концертные программы, яркие постановки для взрослых и детей, произведения отечественных и зарубежных композиторов будут представлены жителям и гостям столицы в Камерном зале «Астана Опера» в декабре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

11 декабря в 19.00 музыкальный вечер к 250-летию великого немецкого классика Людвига ван Бетховена продолжит серию концертов из цикла «FORTE-TRIO приглашает» . В состав Государственного трио РК «FORTE-TRIO» входят музыканты: лауреаты международных конкурсов Динара Базарбаева-Сахаман (скрипка), Мурат Нарбеков (виолончель), художественный руководитель коллектива – заслуженный деятель Казахстана Тимур Урманчеев (фортепиано).





15 декабря в 12.00 пройдет музыкальная сказка казахстанского композитора Тлеугазы Бейсембека «Самұрық келген таң». Юным зрителям расскажут о приключениях Айдара и Айжан, вышедших на поиски священной волшебной птицы Самрук. Отважных героев сказки и их верных друзей ждет чудесная страна «Мәңгілік ел».





Персонажей сказки зрителям представят солисты «Астана Опера»: Бабушка – Гульжанат Сапакова, Волк – Бахтияр Омаров, Лиса – Асем Сембина, Медведь – Шынгыс Расылхан, Барс – Рамзат Балакишиев, Весна – Назым Сагинтай, Птица Самрук – Мадина Исламова. В образах юных героев Айдара и Айжан на сцену выйдут артисты детской студии театра Бактияр Канат и Асель Калдыбаева. Режиссер-постановщик – Еренбак Тойкенов.

16 декабря в 17.00 состоится праздничный концерт ко Дню Независимости Казахстана «Елім менің аңсаған...». В завершение Года молодежи на сцену Камерного зала «Астана Опера» выйдут молодые музыканты, совсем недавно ставшие лауреатами престижных конкурсов, успешно участвовавшие в международных творческих проектах. Яркие произведения музыкальной классики прозвучат в исполнении лауреатов международных конкурсов: Асем Сембиной, Назым Сагинтай, Наргиз Сатмухамбетовой (сопрано), Дариги Мусаевой (меццо-сопрано), Батыржана Смакова (контртенор), Рамзата Балакишиева, Акылбека Табынбаева, Алмата Избамбетова, Бекзата Турганбека (теноры), Азата Малика (баритон), Жандоса Мухамеди (скрипка). Партия фортепиано – лауреат международных конкурсов Раушан Бескембирова, ведущие – Сауле Маулетова и Думан Бекбергенов. В обширной программе представлены камерные сочинения казахстанских и зарубежных композиторов, песни отечественных авторов, популярные классические арии и дуэты.





21 декабря в 17.00 в рамках Года молодежи слушателям будет представлен концерт «Мелодии скрипки о любви», нацеленный на поддержку и развитие ярких молодых талантов. В цикле «Жастар – ел тірегі» выступают успешные казахстанские музыканты, которые своим творчеством прославляют культуру страны за рубежом. В этот вечер на сцену Камерного зала «Астана Опера» выйдут лауреаты международных конкурсов студенты Казахского национального университета искусств скрипачки Жибек Мусургалиева и Индира Нурлыбай (класс заслуженного деятеля Казахстана профессора Раисы Мусаходжаевой). Партия фортепиано – заслуженный деятель Казахстана Сара Асабаева. Публике предложат произведения национальных и зарубежных классиков Г. Жубановой, Е. Рахмадиева, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Флейшера, Э. Шоссона, М. Равеля, Э. Изаи, Ф. Крейслера и др.





24 декабря в 19.00 в рамках проекта Камерный театр «PICCOLO» публике будет предложена искрометная одноактная опера-фарс Джоакино Россини «Шёлковая лестница». В партии Джулии дебютирует кавалер Ордена «Курмет» Айзада Капонова, Дорвиль – заслуженный деятель Казахстана Жан Тапин, Джермано – заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии РК Сундет Байгожин, Бланзак – Ержан Саипов, Лючилла – Татьяна Вицинская, Дормонт – Рамзат Балакишиев, Камерный оркестр «Астана Опера», партия клавесина – Елена Сахно, Жанар Ахметова.





Либретто Дж.М. Фоппы на основе либретто Ф. Планара, написанного для одноименной оперы П. Гаво (1808). Дирижер-постановщик – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, режиссер-постановщик – Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам – Манана Гуниа.

25 декабря в 19.00 в Мраморном зале «Астана Опера» пройдет рождественский концерт, солисты, хор и симфонический оркестр театра исполнят знаменитую ораторию Г.Ф. Генделя «Мессия». Прекрасное рождественское сочинение впервые прозвучит в Малом мраморном зале театра.





Согласно древней традиции, произведение великого композитора эпохи барокко на протяжении столетий в светлый праздник рождества исполняется во всем мире, объединяя сердца. И даже в нашем XXI веке эта волшебная музыка звучит также свежо, завораживающе и призывает людей к духовной чистоте, к самым высоким идеалам.

Сопрано – заслуженная артистка Башкортостана Альфия Каримова, альт – Салтанат Муратбекова, тенор – Рамзат Балакишиев (дебют), бас – народный артист Армении Барсег Туманян. Дирижер – заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, главный хормейстер – заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов.