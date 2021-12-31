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Праздничные концерты будут организованы для карагандинцев в новогоднюю ночь

31 Декабря 2021 21:07
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Праздничные концерты будут организованы для карагандинцев в новогоднюю ночь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в новогоднюю ночь для горожан будут работать катки в Центральном парке. Жителей Майкудука, Пришахтинска и Сортировки порадуют праздничными концертами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Во Дворце культуры железнодорожников состоится новогодняя программа «Тигромания-2022». Она начнётся с 22:00 и продлится до 00:00.

В Доме культуры «Молодёжный» будет организован праздник «Қош келдің, Жаңа жыл!», который начнётся в 00:00.

Дом культуры Нового Майкудука порадует жителей концертной программой «С Новым годом, страна!». Она начнётся в 23:00.

Катки Центрального парка культуры и отдыха готовы предоставить жителям коньки в аренду. Также горожане смогут посетить их бесплатно при наличии собственных коньков.

А вот праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не будет.


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#Карагандинская область   #Культура   #Общество   #Новый год  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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