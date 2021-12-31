Праздничные концерты будут организованы для карагандинцев в новогоднюю ночь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в новогоднюю ночь для горожан будут работать катки в Центральном парке. Жителей Майкудука, Пришахтинска и Сортировки порадуют праздничными концертами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Во Дворце культуры железнодорожников состоится новогодняя программа «Тигромания-2022». Она начнётся с 22:00 и продлится до 00:00.

В Доме культуры «Молодёжный» будет организован праздник «Қош келдің, Жаңа жыл!», который начнётся в 00:00.

Дом культуры Нового Майкудука порадует жителей концертной программой «С Новым годом, страна!». Она начнётся в 23:00.

Катки Центрального парка культуры и отдыха готовы предоставить жителям коньки в аренду. Также горожане смогут посетить их бесплатно при наличии собственных коньков.

А вот праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не будет.