Праздничные концерты будут организованы для карагандинцев в новогоднюю ночь
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде в новогоднюю ночь для горожан будут работать катки в Центральном парке. Жителей Майкудука, Пришахтинска и Сортировки порадуют праздничными концертами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Во Дворце культуры железнодорожников состоится новогодняя программа «Тигромания-2022». Она начнётся с 22:00 и продлится до 00:00.
В Доме культуры «Молодёжный» будет организован праздник «Қош келдің, Жаңа жыл!», который начнётся в 00:00.
Дом культуры Нового Майкудука порадует жителей концертной программой «С Новым годом, страна!». Она начнётся в 23:00.
Катки Центрального парка культуры и отдыха готовы предоставить жителям коньки в аренду. Также горожане смогут посетить их бесплатно при наличии собственных коньков.
А вот праздничного фейерверка в новогоднюю ночь не будет.
- Карагандинскому детскому дому подарили фотооборудование
- Итоги экологического фестиваля подвели в Карагандинской области
- Новую школу открыли в Шетском районе Карагандинской области
- Автоёлку зажгли в Караганде
- Пожарных-снеговиков слепили в Павлодарской области
- Куда сходить за новогодним настроением в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана