Праздничные колесницы объедут окраины Тараза с концертами и подарками в дни Наурыз мейрамы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Национальные игры, театральные представления, концерты – в Жамбылской области стартовали мероприятия, посвященные Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех районных Домах культуры прошли мероприятия, направленные на возрождение народных традиций и обычаев, укрепление духовных ценностей.





В Таразе в честь праздника в областном казахском драматическом театре имени Аскара Токпанова прошла премьера спектакля «Наурыз думан».





Для детей театр поставил спектакль «Төрткүл Ханзадасы» по одноименной пьесе Санторе Пирманова, основанной на исторической легенде о древнем городке Торткуль на территории современного Тараза. Главный герой Принц в итоге становится мудрым Правителем.





В честь праздника в кордайском селе Ногайбай прошли соревнования по кокпару. Артисты Кордайского района с концертной программой начали гастролировать по населенным пунктам Жамбылской области. Музыкой, ароматными бауырсаками и сладостями, теплыми приветствиями и поздравлениями отметили этот день жители Сарысуского района. Нарядившись в национальные казахские костюмы, сарысусцы по обычаям праздника Көрісу күні здоровались и поздравляли друг друга с приходом весны. В этот день угощались наурыз коже, национальной выпечкой и сладостями жители Таласского района. Для них были организованы соревнования по перетягиванию каната, настольному теннису и шашкам.





Каждый день Наурыза имеет свое название и значение. В областном центре и в районах Жамбылской области запланирован ряд мероприятий, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

15 мартав Таразе, в «Доме матери», для многодетных матерей состоится программа «Ақ мол болсын!», в ходе которой пройдет мастер-класс по обучению технологиям забытых национальных видов молочных блюд.

16 марта областная универсальная научная библиотека имени Шокана Уалиханова и областная детско-юношеская библиотека проведут мероприятия для своих читателей. В музейном комплексе «Караван-сарай Торткуль» проведут фестиваль национальных игр «Ер қаруы бес қару».

17 марта намечены областной конкурс портных «Үкілі камшат» и фестиваль «Забытые орнаменты». Творческую выставку готовит «Центр детско-юношеского творчества». Городской Дом культуры имени Ыкыласа Дукенулы проведет фестиваль «Ұмыт болған оюлар». Праздничное мероприятие «Армысың, әз Наурыз» готовит ОО «Казахское общество слепых». Выставка керамики «Бақыт құсы» состоится в Художественной галерее Тараза.

Праздничная программа «Наурыз-құт, береке бастауы» пройдет 19 марта во Дворце школьников.

Общенациональная благотворительная акция «Қайырымды Ұлт» с привлечением волонтеров и меценатов состоится 20 марта на территории комплекса «Древний Тараз». Для детей-инвалидов и детей-сирот в этот день областной казахский драматический театр имени Аскара Токпанова подготовит театрализованное представление «Наурыз - праздник дружбы и добра».

22 марта состоится «Ұлыстын ұлы күні» (Великий день народа). Празднества пройдут на территории историко-этнокультурного комплекса «Древний Тараз» и парка Первого Президента РК. Жителей и гостей Тараза в этот день ждет угощение праздничным наурыз коже и баурсаками, театрализованные представления, конкурс на лучшее убранство юрты и концерт. Празднично оформленная колесница будет объезжать окраины областного центра, жителей которых ждут концертная программа и подарки.

В дни Наурыз мейрамы запланированы массовые спортивные мероприятия на 35 мини-футбольных полях (дартс, армрестлинг, асык ату, перетягивание каната, прыжки в длину с места, национальные виды спорта), флешмобы и челленджи среди молодежи, ярмарки ремесленников, фестивали национальной кухни, праздничные народные гулянья.

«Наурыз символизирует начало новых дел, пробуждение природы. В эти дни мы говорим друг другу добрые пожелания, дабы все невзгоды миновали нас. Подобные праздники помогают укреплять единство и согласие, дружбу всех народов нашей страны», - поделился своим мнением председатель украинского этнокультурного центра «Днiпро» Федор Клименко.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области