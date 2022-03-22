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    11:52, 22 Март 2022 | GMT +6

    Праздничные гуляния в честь Наурыза начались в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Впервые с начала пандемии горожане массово отмечают национальный праздник в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    С раннего утра на площади возле ГДК уже установлены концертная площадка, выставочные юрты, столики ремесленников. Павлодарцев ждут палатки с угощениями, в числе которых традиционные бешпармак, наурыз коже и баурсаки, которые будут раздавать бесплатно. Кроме того, можно приобрести сладкую вату, попкорн, горячую кукурузу, шашлыки.

    У гостей праздника будет возможность покачаться на качелях, сфотографироваться с беркутом и собаками порды тазы, прокатиться на пони и верблюде. Будут и состязания по борьбе – для этого на площади установлен помост.

    К месту празднования уже собираются жители, многие в праздничных национальных нарядах. Люди выражают радость, что наконец можно отметить Наурыз, вот так всем вместе, на общем гулянии.

    Настроение не портит даже погода: дует холодный ветер, идет мелкий снежок.

    В Павлодаре в разных микрорайонах разместят 30 юрт. В каждую горожане смогут зайти, осмотреть убранство, сфотографироваться в национальных костюмах. Одежду предоставят местные учреждения культуры и музеи. На центральной площади юрточный городок размещать не станут, поскольку карантинные ограничения еще действуют.


    Теги:
    Наурыз Общество Павлодарская область
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