Праздничные автобусы курсируют по улицам Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По улицам Караганды запустили пять праздничных автобусов. Водители и кондукторы общественного транспорта угощают пассажиров национальным блюдом «Наурыз көже» и баурсаками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинский автопарк запустил пять праздничных автобусов, которые будут три дня курсировать по городским маршрутам. Праздник для карагандинцев подготовили волонтёры и сотрудники Молодёжного ресурсного центра Караганды. Девушки испекли баурсаки и приготовили национальный напиток – Наурыз көже.

«Несмотря на то, что погода холодная, морозы, мы оделись в красивую одежду. Решили приготовить своими руками национальные блюда и угостить наших карагандинцев», - сказала организатор акции Аяжан Ералы.

В акции принял участие и известный «танцующий» водитель Айдос Арынов.

Надо отметить, он постоянный постоянный участник городских акций. Частенько возит карагандинцев бесплатно и снимает ролики о жизни областного центра. Сегодня Айдос Арынов лично приглашает пассажиров прокатиться в праздничном автобусе.

«Для многих горожан сегодняшняя поездка стала приятной неожиданностью. В первую очередь, мы хотим создать у людей праздничное настроение. От себя хочу от души поздравить всех казахстанцев с праздником Наурыз», - отметил водитель автобуса Айдос Арынов.

Карагандинцы не стали скрывать эмоций и даже дружно подхватили песню маленькой пассажирки, которая спела на казахском языке.

«С праздником вас всех, с Наурызом. Чтобы всем благополучие было, всем удачи желаю, счастья желаю вам. Чтобы всегда у нас такая дружная страна была!» - добавил житель Караганды Берик Ахмедиев.