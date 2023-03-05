Праздничную программу подготовил театр «Астана Опера» к 8 Марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного женского дня театр «Астана Опера» подготовил праздничную музыкальную программу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

7 марта на сцене Камерного зала имени К.Байсеитовой пройдет концерт «Көктем ару» при участии солистов оперы, артистов хора и инструменталистов, которые исполнят светлые, радостные и всеми любимые произведения в честь прекрасной половины человечества.

«Приближается один из самых ярких, красивых и замечательных праздников, отмеченных в нашем календаре, - 8 Марта - Международный женский день. Весна – праздник жизни, красоты и нежности. Принято считать, что женщина и весна – это символ начала новой жизни. Без доброты, заботы и очарования женщин трудно представить себе этот мир. Пусть весна принесет милым дамам удачу, счастье, покой и благополучие в семьи, а также большое вдохновение», - отметил заслуженный деятель Казахстана директор «Астана Опера» Галым Ахмедьяров.

В этот вечер зрительская аудитория сможет оценить музыкальный талант солисток «Астана Опера» Салтанат Муратбековой, Гульжанат Сапаковой, Елены Ганжы, Мадины Исламовой, Асем Сембиной, Назым Сагинтай и Заслуженной артистки Казахстана Галии Байгазиновой. Кроме того, в праздничной программе выступят учащиеся Международной оперной академии ASTANA OPERA, лауреаты ряда международных конкурсов Валерий Селиванов, Ораз Мухамедьяр, Нурканат Тапиев и приглашенные артисты – солист, контратенор Батыржан Смаков, певица-сопрано Асель Ергалина и концертмейстер Ляйля Сеитова.

«Весна - одно из времен года, которое является синонимом любви, обновления и тепла, которого с нетерпением ждет человечество. В то же время приход вместе с весной Международного женского дня делает это время года еще прекраснее. Недаром многим из нас весна и женщина кажутся понятиями-близнецами. Ведь в женской душе есть своя весна, где распускаются самые прекрасные цветы и вспыхивают самые нежные чувства. На предстоящем концерте я исполню песню «Non ti scordar di me» Эрнесто де Куртиса в дуэте с Нурканатом Тапиевым, а также песню «Не могу забыть» татарского композитора Рустема Яхина. Приглашаю всех любителей вокального искусства провести этот праздник вместе с нами», - сказала солистка «Астана Опера», сопрано Назым Сагинтай.

В программу концерта, составленную музыкальным консультантом театра, заслуженным деятелем Казахстана Раушан Бескембировой, вошли произведения отечественных и зарубежных композиторов и народные песни, посвященные прекрасному чувству любви. Ожидается, что на концерте также выступят флейтистка Балжан Сапарова и альтистка Олеся Морозова.

Кроме того, к Международному женскому дню афиша «Астана Опера» будет украшена балетными постановками, которые пройдут на сцене Большого зала.

Так, 5 марта зрителей ждет замечательный Вечер балета, где будут исполнены лучшие номера в классической и современной хореографии, а также одноактный спектакль замечательного немецкого балетмейстера Раймондо Ребека «Сколько длится сейчас?».

А 8-9 марта у любителей высокого искусства будет возможность прикоснуться к шедевру мирового балета - «Собору Парижской Богоматери» Р. Пети на музыку М. Жарра.