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Праздничное настроение: жительница Костаная необычно украсила свой подъезд

14 Января 2021 22:49
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Праздничное настроение: жительница Костаная необычно украсила свой подъезд

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 50 балерин, море флажков, а еще снеговики и шары-паутинки, мишура, новогодние игрушки. Вся эта красота в подъезде одного из костанайских домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.

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«Начинаем украшать 23 декабря, к католическому рождеству, – я ведь немка по национальности, – говорит главный дизайнер и вдохновитель подъезда Людмила Степунина. – А убираем всё после Крещения. Почти месяц праздничное настроение!».

Людмила Егоровна всё это и придумала. Каждый год убранство меняется. То снежинки, то елочные шары на нитях, пронизывающих подъезд сверху донизу. Соседи помогают. И свои двери украшают – Людмила Степунина на этом настаивает.

В этом году она смастерила домик из картона со светильником внутри, создав волшебную атмосферу в подъезде.


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#Костанайская область   #Общество  
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