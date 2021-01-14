Праздничное настроение: жительница Костаная необычно украсила свой подъезд
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 50 балерин, море флажков, а еще снеговики и шары-паутинки, мишура, новогодние игрушки. Вся эта красота в подъезде одного из костанайских домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Костанайские новости.
«Начинаем украшать 23 декабря, к католическому рождеству, – я ведь немка по национальности, – говорит главный дизайнер и вдохновитель подъезда Людмила Степунина. – А убираем всё после Крещения. Почти месяц праздничное настроение!».
Людмила Егоровна всё это и придумала. Каждый год убранство меняется. То снежинки, то елочные шары на нитях, пронизывающих подъезд сверху донизу. Соседи помогают. И свои двери украшают – Людмила Степунина на этом настаивает.
В этом году она смастерила домик из картона со светильником внутри, создав волшебную атмосферу в подъезде.
- О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские
- В управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области - новый руководитель
- В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека
- Электрический чан для изготовления кумыса изобрёл карагандинец
- Как пройдёт Крещение в условиях пандемии в Карагандинской области
- Акмолинская молодежь приняла участие в акции по очистке снега «Снежный десант»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана