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Праздничное мероприятие в честь казахско-азербайджанской дружбы состоялось в Баку

Автор:  
Серикбол Кошмаганбетов
23 Мая 2023, 19:49
Праздничное мероприятие в честь казахско-азербайджанской дружбы состоялось в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку в рамках «Олимпийской культурно-образовательной программы» (ОСЕР) в школе №36 имени братьев Новрузовых состоялось мероприятие, посвященное казахско-азербайджанской дружбе, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане.

Организаторы начали празднование с государственных гимнов Азербайджана и Казахстана, а также с проведения церемонии минуты молчания в знак памяти о шехидах, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

В основной части мероприятия провели национальный обряд казахского народа – тусаукесер. После чего школьники приняли участие в соревнованиях по стрельбе из лука.

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На культурно-просветительском вечере исполнили казахские и азербайджанские песни и танцы. Артисты танцевального коллектива «Шугыла», ансамбля домбристов «Кос перне», также учителя школы №36 приехали из Актау для участия в мероприятии.

Специальная выставка, организованная в фойе школы, где были выставлены детские рисунки о Казахстане, придала вечеру творческий колорит, а собранная во дворе школы юрта, украшенная казахскими коврами и другими убранствами, создала атмосферу быта тюрков-кочевников. Все это наглядным образом подарило гостям и участникам чувство дружбы и братства, наполнило их сердца праздничным настроением.

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Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Ульвия Гамзаева, выступая по окончании концертной программы, отметила, что место Казахстана для Азербайджана особое, и одна из основных причин этого в том, что в тяжелые 20-е и 30-е года XX века, в ходе последующих репрессий, казахская земля стала прибежищем для азербайджанцев и превратилась в их вторую родину.

Заведующая отделом образования Баку Мехрибан Велиева и представитель посольства Казахстана в Азербайджане отметили успешную реализацию проекта в бакинских школах. Они подтвердили, что программа OCEP имеет большое значение с точки зрения широкой пропаганды олимпийских ценностей, развития сотрудничества между странами мира, обмена информацией и опытом среди учащихся.

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Организаторы вечера особо подчеркнули, что мероприятие, превозносящее дружбу Азербайджана и Казахстана, высоко ценится с точки зрения единства двух народов, чьи национальные корни, общие ценности, культура, язык и религия тесно связаны и что молодому поколению нужно общее тюркское сознание и верность единству.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента Азербайджана, представители Олимпийского комитета АР, Министерства науки и образования АР, исполнительной власти, редакторы газет и журналов, дипломаты посольства РК, а также преподаватели и ученики «Назарбаев интеллектуальной школы» Актау.

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