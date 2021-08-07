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Праздничное мероприятие ко Дню Абая прошло в Узбекистане

7 Августа 2021 21:32
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Праздничное мероприятие ко Дню Абая прошло в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Праздничное мероприятие, посвященное 176-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева прошло в Узбекистане. Мероприятие организовано Центром народной дипломатии ШОС в Узбекистане при поддержке посольства Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Во дворце культуры г.Газалкент Ташкентской области на праздничное мероприятие собрались руководители и старейшины города, представители Казахского национального культурного центра Узбекистана, учителя и школьники, творческие коллективы.

«В Дорожной карте Центра на 2021 год предусмотрено множество проектов, нацеленных на укрепление взаимного доверия и добрососедства, межнационального и межрелигиозного согласия между народами государств-членов ШОС, в том числе культурно-гуманитарные мероприятия по популяризации имени и творческого наследия Абая Кунанбаева», - сказал в приветственной речи начальник отдела культурных и гуманитарных связей Центра народной дипломатии ШОС в Узбекистане Фахриддин Отбосаров.

В рамках мероприятия организована книжно-иллюстративная выставка «Творчество великого Абая».

«Посольство Республики Казахстан в Узбекистане представило читателям перевод на узбекский язык произведения «Кора суз» (Слова назидания), принадлежащего перу великого поэта-просветителя и мыслителя Абая, пламенного певца дружбы народов. Также юным читателям переданы книги «Восемьдесят восемь сказок восьми народов», «Бесчисленные пословицы восьми народов» и «Восемьдесят великих мыслителей восьми народов», изданные Центром», - отметил Ф.Отбосаров.

Праздник продолжился исполнением стихов великого поэта, яркими театрализованными представлениями и концертной программой, подготовленной детскими творческими коллективами.


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#МИД РК   #Культура   #Узбекистан   #Абай  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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