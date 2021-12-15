Праздничное мероприятие для многодетных матерей прошло в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный Центр поддержки института семьи «Жанұя» совместно с пилотным проектом «Бақытты отбасы» провел праздничное собрание для жителей города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

В мероприятии, приуроченном ко Дню Независимости, приняли участие столичные многодетные матери, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, волонтеры, общественники и успешные женщины, добившиеся высот в разных сферах.

«В целях поддержки и мотивирования женщин из социально-уязвимых слоев населения, пропаганды семьи, которая является основой государства, сегодня мы организовали праздничное совещание в особом формате для столичных жителей, нуждающихся в поддержке государства. Мы пригласили женщин, которые успешно трудятся в разных сферах, чтобы поддержать матерей и дать им духовные силы», - говорит директор Центра поддержки института семьи «Жанұя» Асемгуль Садыр.

Стоит отметить, что данный центр оказывает помощь жителям столицы, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«В настоящее время в центре оказывается 28 видов услуг. В рамках этой работы сотрудники центра оказывают консультации и помощь в подготовке документов нуждающимся в льготах со стороны государства. Также организует встречи с руководителями различных государственных органов и неправительственных организаций для решения их проблем», – отметил заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты населения города Нур-Султана Илья Скуб.