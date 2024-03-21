Праздничная ярмарка «Наурыз базары» проходит на EXPO в Астане

В Международном выставочном центре ЕХРО в Астане проходит ежегодная ярмарка «Наурыз базары», на которой выставлена продукция казахстанских производителей и ремесленников зарубежных стран, передает корреспондент агентства Kazinform.

На прилавках ярмарки можно найти широкий ассортимент товаров, в том числе мясные и молочные продукты, фрукты, овощи, мед, чай, посуду, одежду, головные уборы, картины и другие предметы искусства.

Виктор Федюнин/Kazinform

Всего на ярмарке свою продукцию представили 52 ремесленника, 9 из которых специально пригласили из других стран для демонстрации своего мастерства в изготовлении изделий.

– К примеру, Казахстан представляет известный ювелир Берик Алибай, Азербайджан и Туркменистан – мастер ковроткачества, Кыргызстан – мастер войлочной и шерстяной продукции, Иран – мастер по изготовлению латунных кувшинов, Турцию – всемирно известный рекордсмен – гончар, – сообщил организатор Нуржуман Абдижамилов.

Мастер Насер Лютфи приехал из города Исфахан в Иране, который считается центром иранского искусства. Уже на протяжении 50 лет он изготавливает особые кувшины в национальном стиле. За достижения в области ремесла Насер Лютфи даже награжден премией ЮНЕСКО.

Фото: Kazinform

– Я впервые в Казахстане, и мне здесь нравится, народ у вас очень вежливый и гостеприимный. Мы прилетели несколько дней назад для участия в выставке, чтобы представить искусство «Галям зани». Кувшины делаются из меди, покрываются оловом, потом шлифуются и сверху наносят техникой чеканки разные узоры, – рассказал мастер Насер Лютфи.

На кувшинах в основном изображены иранские национальные узоры, сюжеты и мотивы из разных произведений. Каждое изделие изготавливают от 1 до 4 месяцев.

Виктор Федюнин/Kazinform

Турецкий гончар Ахмет Ташхомджу приехал из города Менемена близ Измира, Турция. Он сделал большой кувшин высотой 5,5 метров и попал в Книгу рекордов Гиннесса. На сегодняшнюю ярмарку мастер принес керамические изделия ручной работы. Особенно необычна ручная техника и глазурь на поверхности кувшина.

Столичный ремесленник Карим Ермек представил посетителям ярмарки искусные изделия из дерева.

Виктор Федюнин/Kazinform

– Я делаю в основном деревянную посуду для трационного мяса по-казахски и емкость для взбалтывания кумыса. Кроме того, я делаю музыкальные инструменты, такие как кылкобыз, сазсырнай. В зависимости от качества древесины цены на продукции меняются. Например, цены на астау начинаются от 30 тысяч тенге. Основной материал – береза, – поделился Карим Ермек.

Виктор Федюнин/Kazinform

Выставка продлится 3 дня. Помимо ярмарки гости могут насладиться гала-концертом и отведать казахские деликатесы и другие национальные блюда.



