Праздничная программа в честь Наурыза пройдет в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Интересная праздничная программа ждет кокшетауцев и гостей областного центра на Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления культуры Акмолинской области, 21 марта с 11.00 на площади Абылай хана для жителей и гостей города Кокшетау будет подготовлена обширная праздничная концертная программа «Ұлы даламның Ұлыс күні», в которой будут задействованы все самодеятельные творческие коллективы области, танцевальные ансамбли, артисты театров области.

«На празднично оформленной площади будут установлены алтыбакан, 8 юрт, в каждой из которых будут представлены музейные исторические экспонаты, между юртами для горожан расположится выставка мастеров декоративно-прикладного искусства», - отметили в ведомстве.

На площади Тәуелсіздік параллельно будут проходить национальные игры и спортивные мероприятия по қазақ күресі, тоғыз құмалак, перетягивание каната, бега в мешках и многое другое.

Гостей праздничного мероприятия будут бесплатно угощать наурыз-коже, куртом и баурсаками.

Для жителей отдаленных микрорайонов города будут организованы выездные мобильные концертные программы «Жарапазан».

Всего, как сообщалось ранее, в преддверии великого праздника Наурыз мейрамы в Акмолинской области пройдет более 1000 праздничных мероприятий.