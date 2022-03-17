Праздничная программа в честь Наурыза пройдет в Кокшетау
По информации управления культуры Акмолинской области, 21 марта с 11.00 на площади Абылай хана для жителей и гостей города Кокшетау будет подготовлена обширная праздничная концертная программа «Ұлы даламның Ұлыс күні», в которой будут задействованы все самодеятельные творческие коллективы области, танцевальные ансамбли, артисты театров области.
«На празднично оформленной площади будут установлены алтыбакан, 8 юрт, в каждой из которых будут представлены музейные исторические экспонаты, между юртами для горожан расположится выставка мастеров декоративно-прикладного искусства», - отметили в ведомстве.
На площади Тәуелсіздік параллельно будут проходить национальные игры и спортивные мероприятия по қазақ күресі, тоғыз құмалак, перетягивание каната, бега в мешках и многое другое.
Гостей праздничного мероприятия будут бесплатно угощать наурыз-коже, куртом и баурсаками.
Для жителей отдаленных микрорайонов города будут организованы выездные мобильные концертные программы «Жарапазан».
Всего, как сообщалось ранее, в преддверии великого праздника Наурыз мейрамы в Акмолинской области пройдет более 1000 праздничных мероприятий.