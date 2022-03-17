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    09:35, 17 Март 2022 | GMT +6

    Праздничная программа в честь Наурыза пройдет в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Интересная праздничная программа ждет кокшетауцев и гостей областного центра на Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления культуры Акмолинской области, 21 марта с 11.00 на площади Абылай хана для жителей и гостей города Кокшетау будет подготовлена обширная праздничная концертная программа «Ұлы даламның Ұлыс күні», в которой будут задействованы все самодеятельные творческие коллективы области, танцевальные ансамбли, артисты театров области.

    «На празднично оформленной площади будут установлены алтыбакан, 8 юрт, в каждой из которых будут представлены музейные исторические экспонаты, между юртами для горожан расположится выставка мастеров декоративно-прикладного искусства», - отметили в ведомстве.

    На площади Тәуелсіздік параллельно будут проходить национальные игры и спортивные мероприятия по қазақ күресі, тоғыз құмалак, перетягивание каната, бега в мешках и многое другое.

    Гостей праздничного мероприятия будут бесплатно угощать наурыз-коже, куртом и баурсаками.

    Для жителей отдаленных микрорайонов города будут организованы выездные мобильные концертные программы «Жарапазан».

    Всего, как сообщалось ранее, в преддверии великого праздника Наурыз мейрамы в Акмолинской области пройдет более 1000 праздничных мероприятий.

    Теги:
    Регионы Казахстана Наурыз Общество Акмолинская область
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