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    17:11, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Прайс–лист на размещение информации от кандидатов, участвующих в выборах на должность акимов городов районного значения, сел и сельских округов Республики Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решениями территориальных избирательных комиссий районов, городов областного значения на 25 июля текущего года назначены выборы 730 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов РК.

    Предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.

    В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность акимов городов районного значения, сел и сельских округов Республики Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь и размещение на портале www.inform.kz в МИА «Казинформ». Прайс-лист можно скачать здесь.


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    Выборы акимов СМИ Общество
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