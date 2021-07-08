Прайс–лист на размещение информации от кандидатов, участвующих в выборах на должность акимов городов районного значения, сел и сельских округов Республики Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решениями территориальных избирательных комиссий районов, городов областного значения на 25 июля текущего года назначены выборы 730 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов РК.

Предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.

В рамках проведения предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность акимов городов районного значения, сел и сельских округов Республики Казахстан уведомляем о готовности предоставить площадь и размещение на портале www.inform.kz в МИА «Казинформ». Прайс-лист можно скачать здесь.