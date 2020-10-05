Праймериз: за неучастие в дебатах сняты с гонки 27 кандидатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершилось онлайн-голосование на праймериз. В ходе проведения внутрипартийных выборов Комитетом партийного контроля рассмотрено более 30 жалоб и обращений. Сняты с участия 34 кандидата, из них за неучастие в дебатах – 27. Об этом сообщил в Facebook секретарь партии «Nur Otan» Марат Сембеков, передает МИА «Казинформ».

По информации М.Сембекова, больше всего жалоб и нарушений зарегистрировано в городах Нур-Султан и Алматы, Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областях.

Так, по жалобе Г.Алиханкызы за действия, дискредитирующие партию, снят с регистрации в качестве кандидата Ж.Зекейулы.

За фиктивный прием в партию новых членов ППО «ТОО Азия Центр Снаб» отменена регистрация кандидатов У.Алиева и Д.Пернеева. За фальсификацию номеров мобильных телефонов членов партии в ходе онлайн голосования сняты с регистрации кандидаты М. Болысбек и Т. Ергалиев.

Кроме того, в ходе проведения праймериз партийные взыскания наложены на 30 членов партии.

Так, за ограничение кандидатам в проведения агитации акиму Бостандыкского района г. Алматы А.Е. Рахимбетову объявлен выговор, первым заместителям председателей Бостандыкского и Ауэзовского районных филиалов г. Алматы Б.М. Джамбулову и Н.А. Ордабаевой, а также первому заместителю председателя Есильского районного филиала г.Нур-Султан М.К. Касымову вынесено предупреждение.

Приняты меры по недопущению кандидатами агитации в школах и других государственных учреждениях.

Пресечены факты расклеивания агитматериалов в г.Алматы и использования кандидатами в своих агитационных материалах изображения должностных лиц в Атырауской области.В Акмолинской и Карагандинской областях исключены факты регистрации 480 членов партии под одним номером телефона.

В г.Тараз к членам счетной комиссии, которые обзванивали партийцев для выяснения СМС-кода в целях голосования за определенных кандидатов, приняты меры партийного взыскания.

«В Комитет партийного контроля и его комиссии на местах продолжают поступать жалобы по фактам нарушений в ходе голосования. По всем обращениям оперативно проводятся проверки и принимаются соответствующие меры.

В целом, в соответствии с поручением Елбасы усилена работа Комитета партийного контроля по оперативному реагированию на резонансные вопросы, поднимаемые населением, а также по мониторингу за соблюдением членами партии Устава, Кодекса этики и других программных документов партии. Работа Комитета партийного контроля в данном направлении будет продолжена на системной основе с широким освещением в СМИ и социальных сетях», - сообщил секретарь партии «Nur Otan» Марат Сембеков.