Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Праймериз позволили Nur Otan продемонстрировать свое безусловное лидерство – эксперт

Автор:  
Серик Сабеков
9 Октября 2020, 13:32
Праймериз позволили Nur Otan продемонстрировать свое безусловное лидерство – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Праймериз позволили партии Nur Otan продемонстрировать свое безусловное лидерство на политическом пространстве страны. Об этом заявил заместитель директора Института общественной политики Nur Otan Едиль Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 по 4 октября в голосовании приняли участие 84% от общего числа партийцев. Анализ праймериз показал, что внутрипартийный отбор позволил обеспечить определенные результаты. Во-первых, абсолютное доминирование Nur Otan на политическом поле страны. Праймериз позволили партии продемонстрировать свою безусловное лидерство на политическом пространстве страны», - сказал Едиль Оспан в ходе круглого стола, посвященного результатам праймериз.

Спикер добавил, что внутрипартийные выборы стали своевременным ответом на текущие общественно-политические выборы.

«Согласно результатам наших социологических исследований треть населения готово поддержать партию, которая будет поддерживать диалог с населением и продвигать инициативы простых людей. За неделю до праймериз 45,6% опрошенных ответили, что слышали о внутрипартийных выборах, 47,5% выразили поддержку, 42% выразили желание участвовать лично. Наибольший интерес наблюдался среди жителей сельских населенных пунктов, а также городов Шымкент и Алматы», - рассказал Едиль Оспан.


Нур Отан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны