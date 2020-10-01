Праймериз поможет решить насущные проблемы – Сагинтай Елюбаев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В первый день голосования в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan» своим мнением о праймериз с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Национальной академии наук Сагинтай Елюбаев.

«Праймериз – это внутрипартийный выбор. В нем участвуют все члены партии, которые показывают свои достижения, а также то, как можно улучшить ту или иную работу и какие методы они будут использовать в своей работе дальше. Как член партии я также голосую. Считаю, что у Акмолинской области есть достойные кандидаты», - отметил в разговоре с Казинформом С. Елюбаев.

По словам профессора, не только в области, но и во всем Казахстане есть много достойных людей, которые поведут страну вперед и улучшат социально-экономическое положение.

«Праймериз необходим для того, чтобы, во-первых, выяснить, какие проблемы есть у нас сейчас. Во-вторых, он помогает ответить на вопрос - как решить эти проблемы. Ведь у каждого кандидата свои взгляды. В-третьих, он нужен, чтобы избиратели могли контролировать того, кого избрали», - добавил собеседник.

Напомним, в течение трех дней, с 1 по 3 октября, проходит голосование. На выбор партийцам доступны несколько форматов голосования: через мобильное приложение, веб-портал, онлайн-голосование на участке, а также традиционным способом – по бумажному бюллетеню.

По Акмолинской области зарегистрированы 827 участников праймериз, за которых будут голосовать более 36 тысяч партийцев.