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Праймериз помогут отобрать самых достойных - кандидат из ВКО

Автор:  
Руслан Шакабаев
2 Октября 2020, 15:20
Праймериз помогут отобрать самых достойных - кандидат из ВКО

ГЛУБОКОВСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане своим мнением о праймериз поделилась директор ясли сада «Пчёлка» и кандидат из Глубоковского района Нургуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне очень нравится изменения, которые внесены в процедуру выборов на время ограничительных мер: удобно, безопасно, легитимно», - призналась Н. Мусина.

«Во-первых, изменится мнение о выборах, выборы будут прозрачными. Во-вторых, праймериз - новый процесс в общественно-политическом развитии страны, они помогут партии привлечь из массы народа новых лиц, имеющих новые идеи, свежий взгляд, знающих глубокие проблемы», - отметила Н. Мусина.


Восточно-Казахстанская область   Нур Отан   Выборы   Общество  
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