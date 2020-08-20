Праймериз показывает, что в стране началась масштабная партийно-политическая модернизация - Темирхан Аблезов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Праймериз показывает, что в стране началась масштабная партийно-политическая модернизация. Об этом заявил советник председателя правления ГРЭС 2 города Экибастуза Темирхан Аблезов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Впервые в истории нашей страны проводятся широкомасштабные внутрипартийные праймериз. Данное событие показывает, что в стране началась масштабная партийно-политическая модернизация системы. Считаю данное событие знаковым, дающее возможность всем казахстанцам показать свое видение и внести предложения в развитие страны. Являясь сотрудником крупной республиканской электрической станции Экибастузская ГРЭС2, принял решение участвовать в праймериз от первичной партийной организации», - отметил в телефонном разговоре корреспонденту МИА «Казинформ» Темирхан Аблезов.

Спикер добавил, что с 2008 года является членом партии «Nur Оtan».

«Моими основными задачами является улучшение социальных условий работников труда, улучшение экологической ситуации и вопросы привлечения инвестиций в наш промышленный регион. Что касается социальных условий, считаю нужным увеличение зарплаты работникам, улучшать трудовые условия, соответствующих требованиям безопасности, качественно улучшать социальную инфраструктуру предприятий. В связи с большим количеством промышленных предприятий в Экибастузе, необходимо увеличить расходы предприятий на улучшение экологической обстановки региона», - подчеркнул Темирхан Аблезов.

По его словам, нужен переход предприятий региона к чистым технологиям.

«Помимо этого, нужно внедрять зеленые технологии в нашем регионе. Используя большой промышленный потенциал, относительную дешевизну электроэнергии нашего региона, считаю необходимым создание свободных экономических и индустриальных зон. Привлекать туда отечественных и зарубежных инвесторов. Вместе с тем, считаю важным вопросы восстановления развития экономики региона после пандемии. Хотел бы также обратить внимание на характер взаимоотношений граждан и местных исполнительных органов. Необходимо обеспечить быструю и четкую связь государства и граждан нашего региона», - заключил он.