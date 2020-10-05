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Праймериз показали еще один шаг развития политической культуры страны - Галым Бекмагамбетов

Автор:  
Оксана Матасова
5 Октября 2020, 12:15
Праймериз показали еще один шаг развития политической культуры страны - Галым Бекмагамбетов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Вчера завершилось голосование в рамках внутрипартийных выборов партии «Nur Otan». О том, как праймериз проходили в Акмолинской области, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов.

- Галым Мадешович, поделитесь, как внутрипартийные выборы прошли в акмолинском регионе?

- Праймериз – это крупная общественно-политическая кампания в жизни партии нашей страны. Если сопоставлять со смежными государствами, то у нас впервые проводится такая демократическая форма, которая позволяет каждому члену партии, а более того, любому беспартийному, который разделяет ценности партии и наши программные документы, принять участие в праймериз. К сожалению, возможно, не всем это было известно, но тем не менее на сегодня праймериз подошел к концу, завершилось онлайн-голосование.

Если говорить о результатах, то на сегодня они радостные для нашей областной партийной организации. По предварительным данным, процент принявших участие в голосовании от нашей областной партийной организации очень высокий – более 91%. Впереди идет Атырауская область. Будут еще подведены итоги, ведь кто-то голосовал в режиме офлайн. В целом по области самые высокие показатели у партийцев Сандыктауского района, за ними идет город Степногорск. Стоит отметить большую активность членов партии, принявших участие в голосовании. Во-вторых, мы отмечаем активность членов партии, которые изъявили желание принимать участие в качестве кандидатов. Первоначально зарегистрировались у нас 854 кандидата, но впоследствии по разным причинам порядка 27 человек сняли свои кандидатуры. К финишу подошли 827 человек.

- Были ли какие-то проблемы при проведении праймериз?

- Вы знаете о том, что партия очень объективно оценивала ход праймериз и давала оценку всем тем моментам, которые имели место. В первый день у нас были проблемы, потому что очень большая нагрузка на информационные системы, но все было оперативно устранено, и по просьбе кандидатов, которые принимали участие в праймериз, центральный аппарат партии пошел навстречу и продлил праймериз на сутки.

- По предварительным данным, насколько оказались ожидаемы результаты голосования?

- Каждый казахстанец, а тем более член партии, имел возможность отслеживать праймериз через Интернет. Мы видели, как каждый день менялась ситуация, кто в лидерах и кто отстает. Но демократичность в том, что каждый человек мог принять участие и показать себя. Сегодня подводятся результаты, и сами участники видят, что не всегда наши желания совпадают с действительностью. Многие члены партии, которые приняли участие в праймериз, давно известны у нас в области. Как правило, это люди с хорошим опытом, биографией, с активной гражданской позицией, участники общественной жизни нашего региона, городов и населенных пунктов. Отдельные кандидаты смело и ярко заявляли в предвыборных программах о своих намерениях, но предпочтения отдавались тем, кого знают не понаслышке, кому доверяют и на кого возлагают большие надежды. Тем не менее, я думаю, что большая часть принимавших участие получила громадный опыт политической конкурентной соревновательности. И наверняка многие из них сделали выводы: для того, чтобы быть признанным, недостаточно одних слов, необходимо подтверждать их конкретными действиями. Большинство из участников не такие уж молодые люди. Они уже состоялись как личности и должны иметь какой-то опыт в жизни. Но тем не менее, не каждый занимался общественной деятельностью и проявлял активность, поэтому оказался неузнаваем.

Надеемся, что все участники праймериз и в дальнейшем продолжат свою активную деятельность, потому что для того, чтобы приносить пользу стране и народу – не обязательно быть депутатом. Первоначально достаточно трудиться, выполнять свой функционал, занимать активную гражданскую позицию.

- Галым Мадешович, в чем еще особенность и демократичность прошедших выборов?

- Во-первых, Президент страны Касым-Жомарт Токаев сказал о том, что нужно поддержать в рамках гендерного равенства женщин и дать возможность реализовать себя молодым людям. Соответственно, при формировании маслихатов будет уже законодательно предусмотрено, что в маслихатах должно быть не менее 30% женщин и молодых людей в возрасте до 29 лет. Обращу внимание, что у нас приняли участие в праймериз около 39% женщин и 30% - молодых людей.

Во-вторых, у нас предстоит еще серия дебатов всех уровней. Вошедшие в партийный список имеют право в дальнейшем попробовать себя на дебатах и попасть также голосованием в областной маслихат и Мажилис Парламента РК.

- Были ли какие-то сюрпризы на выборах?

- Да, сюрпризы уже есть. Сегодня в числе тех, кто лидирует и набрал большое количество голосов, появились новые имена. Для нашей партии, конечно, это не новые лица, они проявляли себя, но депутатами не были.

Я считаю, что праймериз прошли очень содержательно и интересно. Они всколыхнули политическую жизнь нашей страны, придали ей живой смысл и содержание. С другой стороны, он продемонстрировали еще один шаг развития политической культуры нашей страны.

- Спасибо за беседу!


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