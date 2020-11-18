Праймериз партии «Nur Otan» завершились – Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек прокомментировал на своей странице в Facebook итоги первых общереспубликанских праймериз партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Вот и завершились первые общереспубликанские праймериз партии «Nur Otan», инициированные Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым.

Они шли ровно три месяца - с 17 августа по 17 ноября.

Безусловно, это были самые волнительные и сложные три месяца как для кандидатов, так и для всех сотрудников партии – от центрального аппарата до районного филиала. Провести праймериз в подобном масштабе было, конечно же, непросто, но при поддержке Лидера партии, однопартийцев, а также Лиги сторонников мы смогли выполнить задачу по «перезагрузке» «Nur Otan», - заявил Бауыржан Байбек.

По его словам, благодаря открытости и прозрачности процесса отбора, праймериз удерживали внимание общественности на протяжении всего этого периода. Как итог, на первом этапе в голосовании приняли участие свыше 662 тысяч человек, или 84% от всех нуротановцев. Почти у каждого из 10 тысяч участников были свои сторонники и наблюдатели, что позволило вовлечь в процесс порядка 1,5 миллиона казахстанцев.

«Внутрипартийный отбор дал возможность наиболее активным и талантливым заявить о себе и своих идеях, обрести новых сторонников и друзей. Так, по итогам второго этапа 6253 человека вошли в партийные списки «Nur Otan» в 216 маслихатов всех уровней.

И вот, буквально вчера, завершился третий этап праймериз. Определены кандидаты от 17 регионов в партийный список «Nur Otan» в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

По итогам дебатов из 267 претендентов тайным рейтинговым электронным голосованием избраны 78 человек.

9 кандидатов – это новые члены партии, вступившие в наши ряды для участия в праймериз. Из действующих депутатов Мажилиса в партийном списке - 5 человек.

Почти треть - это женщины, 12 кандидатов – молодежь до 35 лет. Средний возраст победителей – 47 лет.

27% - это представители малого и среднего бизнеса, 24,5% - экономисты, 11,5% - юристы, 6 кандидатов имеют ученые степени. Больше всего представлены сферы промышленности, госуправления, образования, здравоохранения, а также неправительственный сектор», - рассказал первый заместитель председателя партии «Nur Otan».

Он поздравил всех финалистов праймериз и выразил искреннюю благодарность каждому из 10 тысяч участников, откликнувшихся на инициативу Елбасы, Лидера партии.

«Благодаря вам, дорогие друзья, праймериз стал действенным инструментом продвижения по партийному «социальному лифту» наиболее талантливых, активных и болеющих за судьбу страны граждан. Никто не проиграл. Выиграли все, выиграла страна! Мы вместе создали условия для формирования новой политической культуры в нашей стране в рамках введения системы выборов по партийным спискам.

С учетом положительного опыта, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил внести в Устав «Nur Otan» норму о проведении партией внутрипартийных выборов – праймериз. Соответствующий проект изменений в Устав будет вынесен на утверждение внеочередного XX Съезда партии, который пройдет 25 ноября текущего года.

Уже сейчас можно сказать, что инициированная Елбасы Программа «перезагрузки» партии «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем» доказала свою эффективность.

Своевременно реагируя на вызовы времени, «Nur Otan» не просто обновился, но и сформировал на конкурентной основе узнаваемые партийные списки, а также принял учитывающие мнения широкой общественности 216 предвыборных программ по каждому району, городу и региону.

Только вместе мы сможем сделать нашу страну сильнее! #BizBirgemiz», - заключил Бауыржан Байбек.