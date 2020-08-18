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Праймериз Nur Otan  позволит подстегнуть внутрипартийную конкуренцию – Кумар Аксакалов

Автор:  
Ринат Дусумов
18 Августа 2020, 16:59
Праймериз Nur Otan  позволит подстегнуть внутрипартийную конкуренцию – Кумар Аксакалов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Праймериз «Nur Otan» позволит подстегнуть внутрипартийную конкуренцию, повлияет на гражданскую активность населения в целом, и молодежи, в частности. Об этом заявил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые североказахстанцы! Вчера, 17 августа в республике стартовали первичные выборы партии «Nur Otan» - праймериз. Партийная перезагрузка, объявленная в августе прошлого года, позволила областному филиалу партии существенно пересмотреть свои подходы в работе. Многие проблемные вопросы региона были выявлены благодаря усилению работы с населением, активизации депутатских фракций, работе общественных приемных. Один из путей для выявления и решения проблем – это привлечение активных, неравнодушных сторонников, людей, которым небезразлична жизнь региона. Именно такие люди изъявили желание принять участие в праймериз. Большинство из них не понаслышке знают о проблемах в городе или на селе, и хотят приложить усилия для их эффективного решения. Праймериз позволит подстегнуть внутрипартийную конкуренцию, повлияет на гражданскую активность населения в целом, и молодежи, в частности. Мы видим, что это вызывает интерес не только в нашей стране. Многие страны, в числе которых США, Великобритания, Франция, Италия, Аргентина, использовали этот механизм, как способ демократизации общества, мотивации кандидатов и повышения доверия к партии», - написал Кумар Аксакалов в Facebook .

По его словам, один из важных механизмов нынешних праймериз – это публичные дебаты. На партийных площадках у населения есть возможность принять участие в публичных обсуждениях острых вопросов, благодаря чему кандидаты могут составить на основе запросов граждан актуальные программы.

«В условиях пандемии главное для нас – безопасность и здоровье людей. Сегодня это особенно важно. Поэтому голосование будет проходить не только в традиционном, но и в онлайн-формате. Для этого были разработаны мобильное приложение и веб-портал. Я хочу обратиться к потенциальным кандидатам. Важно вникнуть в каждую проблему, дойти до каждого населенного пункта, до каждого избирателя, чтобы ни один вопрос не остался открытым. Проблемы конкретного района и населенного пункта должны быть взяты во внимание. Желаю им эффективной работы в этом деле! Наши региональные партийцы понимают, что для «Nur Otan» сейчас наступил ответственный и важный период, и лучший способ разрешить все наболевшие проблемы – это праймериз, участники которого всегда готовы выйти в народ и приложить все усилия для решения острых вопросов», - резюмировал К. Аксакалов.


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