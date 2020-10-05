Праймериз не только состоялись, они явились первым этапом модернизации политической системы - Андрей Зубов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праймериз Nur Otan: слезы умиления или пена негодования? Так начал свой пост журналист и филолог Андрей Зубов в Facebook, где поделился своим мнением о прошедших праймериз, передает МИА «Казинформ».

«Внутрипартийные выборы правящей партии Казахстана состоялись. И это прекрасный повод всем фейсбучным вирусологам вновь стать политологами – благо второй сезон коронавируса пока не объявили, - пишет А. Зубов.

Как оценивают диванные самураи прошедшие праймериз. Как всегда, двояко: либо с ущербно-диссидентской ненавистью, либо с покорно-раболепской восторженностью.

По-моему, и то, и другое не заслуживает внимания – слишком неоднозначный был процесс, инициированный руководством Nur Otan.

Что мы видим сегодня, так сказать, незамыленным глазом?

Было ли в истории Казахстана такое, по-настоящему, массовое голосование, пусть и в рамках одной партии? Нет, не было.

Была ли конкурентная борьба? Была. Только в Алматы на одно место победителя претендовали до 8 кандидатов.

Была ли борьба честной? В принципе, да. Потому что хорошо сработал Комитет партийного контроля, выловивший несколько аферистов, пытавшихся пролезть через праймериз путем подставных лиц. Много говорят о главном мухлёвщике – председателе Союза строителей Казахстана, которого, скорее всего, вышвырнут из партии, и дальнейшая его карьера, думаю, будет вполне печальной. Вообще же было рассмотрено более 30 жалоб и обращений, «применены меры партийного взыскания» к 20 членам партии, допустившим нарушения правил проведения праймериз, 6 кандидатов были сняты с регистрации за факты фальсификации или манипуляции голосами.

Правда, здесь есть одно большое «НО». Мне кажется, институт первичных организаций на предприятиях давно себя изжил как пережиток советского прошлого. Само существование первичек, где директор является и секретарем, - уже есть почва для злоупотреблений. Я думаю, что ни в одной демократически развитой стране нет первичек при крупных организациях. Вы можете представить себе, например, отчетно-перевыборное собрание первичной организации Республиканской партии завода Tesla в городе Фримонт округа Аламида штата Калифорния?

Идем дальше. Были ли праймериз обещанным «социальным лифтом» для молодежи и женщин? Несомненно. Две трети кандидатов на выборах были самовыдвиженцы, из них почти 30% - женщины и почти 30% - молодые казахстанцы.

Получила ли молодежь реальный опыт политической борьбы? Конечно, получила. И политической борьбы, и подковёрной возни, и опыт интриг, и практику черного пиара - всё получила. А как вы хотели? Это политика, а политика, как известно, – грязное дело. Это вам не лайки в Фейсбуке ставить.

Кстати, о лайках. Некоторые кандидаты разнюнились: вот, у меня столько-то тысяч подписчиков, а в итоге за меня проголосовало всего 7%. В том то и дело, что настоящая жизнь не начинается в Инстаграме и не заканчивается в ТикТоке. Побеждают на выборах, как правило те, кто по-настоящему ходит в народ, изучает его проблемы. Да, наш электорат консервативный – ему хочется, чтобы его избранник был к нему поближе. Говорю это не понаслышке – я трижды был доверенным лицом кандидата в депутаты и хорошо знаю всю эту кухню.

Еще вопрос. Оправдало ли себя онлайн-голосование. Безусловно. Даже несмотря на «косяки» первого дня, когда от наплыва голосующих зависла система, можно сказать, что апробация онлайн-голосования в Казахстане прошла успешно. Впрочем, и систему починили чрезвычайно быстро. К тому же надо учесть, что электронное голосование прошло на огромной и крайне неоднородной в плане насыщения интернетом территории. Это вам не прибалтийская страна, которую одна только Туркестанская область покроет как бык овцу.

Наконец, самое главное. Повлияют ли праймериз на возможный уровень протестного голосования на предстоящих выборах? Еще как, потому что праймериз – это первый шаг на пути к открытости политических элит.

Итак, общий вывод. Праймериз не только состоялись, они явились первым этапом модернизации политической системы, они вызвали к жизни ряд пассионарных креатур в хорошем смысле этого слова. Это внушает определенный оптимизм.

Вот, вкратце, анализ по горячим следам. Серьезно изучать опыт праймериз будем после объявления официальных итогов».