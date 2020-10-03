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Праймериз: известные личности приняли участие в голосовании в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
3 Октября 2020, 15:34
Праймериз: известные личности приняли участие в голосовании в Алматы

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ- Известные личности Алматы проголосовали на избирательных участках города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди проголосовавших - председатель городского филиала партии «Nur Otan» Бакытжан Сагинтаев, герой труда Аягуль Миразова, эстрадная певица Роза Рымбаева, кинорежиссер Досхан Жолжаксынов, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов и другие партийцы.

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Сегодня в восьми районах мегаполиса открыто 37 избирательных участков. На каждом из них присутствуют члены избирательной комиссии и наблюдатели от кандидатов. Участки оснащены компьютерной техникой с подключением к Интернету, на стендах в алфавитном порядке представлены сведения о кандидатах.

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Участники голосования сошлись во мнении, что в период агитационной кампании всем кандидатам были предоставлены равные условия и возможности.

Так, в рамках агитационной кампании кандидатами праймериз проведено порядка 4 тысяч мероприятий, общий охват составил более 150 тысяч человек.

В ходе проведенных мероприятий в адрес кандидатов и Алматинского городского филиала партии «Nur Otan», поступило свыше 700 наказов и предложений от горожан по социальным вопросам, транспорту, вопросам экономики, гражданскому обществу, правоохранительной системе, экологии ЖКХ. Многие из них внесены в проект Предвыборной программы Алматинского городского филиала на предстоящие 5 лет. Также в основу проекта предвыборной программы взяты Пять институциональных реформ Елбасы, Послание Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» и Стратегия развития «Алматы-2050».

Напомним, что согласно правилам проведения праймериз сегодня в 14.00 часов заканчивается предвыборная агитация кандидатов, а сроки онлайн-голосования через веб-сайт и мобильное приложение продлены до 14.00 часов 4 октября. Это связано с обращениями от партийцев и кандидатов праймериз в организационные комитеты партии.

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