Праймериз - хороший повод набрать потенциально сильные кадры на госслужбу – Ислам Кураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Праймериз партии «Nur Otan» - это хороший повод набрать потенциально сильные кадры не только в рамках Парламента и маслихатов, но и с последующим привлечением их на государственную службу. Такое мнение высказал казахстанский политолог Ислам Кураев, передает МИА «Казинформ».

«Перенесенное дважды заседание бюро политического совета партии «Nur Otan» с участием Председателя партии Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня состоялось. Отмечу, что заседание бюро прошло в режиме видеоконференцсвязи, что само по себе показательно и демонстрирует для нации важность социальной дистанции в условиях пандемии, даже несмотря на то, что решаются ключевые вопросы политической повестки правящей партии», - написал на своей странице в Facebook Ислам Кураев.

По его словам, вокруг повестки данного события было много вопросов, которые касались в том числе сроков проведения выборов. Однако сегодня большая часть мифов была развеяна.

«Ключевым стало обсуждение реализации основных этапов праймериз. Председатель партии Н. Назарбаев отметил, что: «Люди хотят активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор «перезагрузки» партии. Важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Задача праймериз - сформировать народные партийные списки. На конкурентной основе выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, знающих реальное положение дел, активных людей».

Сегодня завершается регистрация кандидатов на участие в праймериз. Подано более 10 тысяч заявлений. Социальный состав представлен самой широкой палитрой желающих получить депутатский мандат. Есть среди них, скорее всего, и те, кто действительно желает привнести новое дыхание в работу маслихатов и Мажилиса, есть и карьеристы и, возможно, люди, вообще далекие от политики. Однако сам процесс внутрипартийного отбора на открытой и конкурентной основе дает основание надеяться, что первых все же в партийные списки, а после в кресла Парламента и маслихатов попадет большинство. Агитационный период и дебаты покажут, кто и что из себя представляет. Будет возможность как минимум выбрать достойных людей. Это придаёт особенность данному политическую мероприятию», - обозначил он.

Тут же, продолжил Ислам Кураев, стоит отметить, что партия, ее лидер, члены политбюро едины во мнении, что праймериз реальный «социальный лифт» для многих, кто реально заинтересован в эволюционных изменениях. Все осознают кадровый «голод» в высших эшелонах власти.

«Кстати, праймериз - это еще одна возможность пополнить «кадровый резерв» Президента, это хороший повод набрать потенциально сильные кадры не только в рамках Парламента и маслихатов, но и с последующим привлечением их на государственную службу. Очевидно, в этом будет проявляться преемственность курса Первого Президента Н. Назарбаева действующим Главой государства. В целом осень обещает быть крайне интересной, будет возможность оценить все со стороны. Нам всем терпения, солидарности и всех с наступающим праздником Днем Конституции!» - заключил политолог.





Ранее сообщалось, что сегодня состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Нурсултана Назарбаева. В ходе заседания члены Бюро обсудили ход реализации программы партийной «перезагрузки» «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan» и проведения внутрипартийных выборов.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.



