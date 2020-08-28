+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 19 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Праймериз - хороший повод набрать потенциально сильные кадры на госслужбу – Ислам Кураев

28 Августа 2020 21:23
Поделиться:
Праймериз - хороший повод набрать потенциально сильные кадры на госслужбу – Ислам Кураев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Праймериз партии «Nur Otan» - это хороший повод набрать потенциально сильные кадры не только в рамках Парламента и маслихатов, но и с последующим привлечением их на государственную службу. Такое мнение высказал казахстанский политолог Ислам Кураев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Нурсултан Назарбаев: Задача праймериз – сформировать народные партийные списки
«Перезагрузку» партии обсудят сегодня на заседании бюро политсовета «Nur Otan» Более 10 тысяч казахстанцев подали заявки на праймериз «Nur Otan» Партия «Nur Otan» открыта для всех, присоединяйтесь - Алибек Алденей

«Перенесенное дважды заседание бюро политического совета партии «Nur Otan» с участием Председателя партии Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева сегодня состоялось. Отмечу, что заседание бюро прошло в режиме видеоконференцсвязи, что само по себе показательно и демонстрирует для нации важность социальной дистанции в условиях пандемии, даже несмотря на то, что решаются ключевые вопросы политической повестки правящей партии», - написал на своей странице в Facebook Ислам Кураев.

По его словам, вокруг повестки данного события было много вопросов, которые касались в том числе сроков проведения выборов. Однако сегодня большая часть мифов была развеяна.

«Ключевым стало обсуждение реализации основных этапов праймериз. Председатель партии Н. Назарбаев отметил, что: «Люди хотят активнее участвовать в общественной и политической жизни страны. Мы выбрали правильный вектор «перезагрузки» партии. Важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Задача праймериз - сформировать народные партийные списки. На конкурентной основе выбрать авторитетных лидеров с высокой общественной поддержкой, знающих реальное положение дел, активных людей».

Сегодня завершается регистрация кандидатов на участие в праймериз. Подано более 10 тысяч заявлений. Социальный состав представлен самой широкой палитрой желающих получить депутатский мандат. Есть среди них, скорее всего, и те, кто действительно желает привнести новое дыхание в работу маслихатов и Мажилиса, есть и карьеристы и, возможно, люди, вообще далекие от политики. Однако сам процесс внутрипартийного отбора на открытой и конкурентной основе дает основание надеяться, что первых все же в партийные списки, а после в кресла Парламента и маслихатов попадет большинство. Агитационный период и дебаты покажут, кто и что из себя представляет. Будет возможность как минимум выбрать достойных людей. Это придаёт особенность данному политическую мероприятию», - обозначил он.

Тут же, продолжил Ислам Кураев, стоит отметить, что партия, ее лидер, члены политбюро едины во мнении, что праймериз реальный «социальный лифт» для многих, кто реально заинтересован в эволюционных изменениях. Все осознают кадровый «голод» в высших эшелонах власти.

«Кстати, праймериз - это еще одна возможность пополнить «кадровый резерв» Президента, это хороший повод набрать потенциально сильные кадры не только в рамках Парламента и маслихатов, но и с последующим привлечением их на государственную службу. Очевидно, в этом будет проявляться преемственность курса Первого Президента Н. Назарбаева действующим Главой государства. В целом осень обещает быть крайне интересной, будет возможность оценить все со стороны. Нам всем терпения, солидарности и всех с наступающим праздником Днем Конституции!» - заключил политолог.


Ранее сообщалось, что сегодня состоялось заседание Бюро Политического совета партии «Nur Otan» под председательством Нурсултана Назарбаева. В ходе заседания члены Бюро обсудили ход реализации программы партийной «перезагрузки» «Доверие. Диалог. Уверенность в будущем – 7 импульсов партии «Nur Otan» и проведения внутрипартийных выборов.

Напомним, 5 июня 2020 года сообщалось, что Первый Президент страны, Лидер партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев подписал Постановление о проведении праймериз с 17 августа по 3 октября текущего года.

Как отметил первый зампред партии Бауыржан Байбек, основная цель праймериз - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур Отан   #Выборы   #Политические партии   #Общество  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив