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Праймериз: голосование активно проходит в Усть-Каменогорске

Автор:  
Руслан Шакабаев
2 Октября 2020, 11:00
Праймериз: голосование активно проходит в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске идет активное голосование в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 10 часов 2 октября по Усть-Каменогорску проголосовало 69 процентов избирателей, это 4 748 человек из 6 918 членов партии, зарегистрированных в системе праймериз.

«По Усть-Каменогорску всего 82 участника. Идет активное голосование. Кандидаты продолжают агитировать за себя в рамках установленных правил. Отмечу, что кандидаты представляют все слои населения - это молодежь, люди с ограниченными возможностями, а также учителя, врачи, промышленники и так далее», - пояснил первый заместитель председателя УКГФ партии «Nur Otan» Ерлан Жакупов

Е.Жакупов уточнил, что из 82 участников лишь 8 человек являются действующими депутатами, остальные – новые люди, которые ранее не избирались.

«Это говорит о том, что люди активно участвуют в праймериз», - подытожил Е.Жакупов.


Восточно-Казахстанская область   Нур Отан  
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