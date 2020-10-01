Праймериз - это новый социальный лифт для казахстанцев - Мади Ахметов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Участник праймериз-2020, председатель Алматинского городского филиала молодежного крыла «Жас Отан» Мади Ахметов поделился своими впечатлениями от выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в полночь стартовал последний, решающий этап праймериз-2020. Это этап голосования. Все участники, в том числе и я, прошли все этапы. Это и дебаты, агитационная работа, встречи в онлайн- и в оффлайн-формате. Конечно, сейчас все мы в ожидании. Кто сколько голосов наберет. Есть дополнительные окошки, где можно наблюдать голоса. Это вселяет огромное доверие. Как сказал наш Елбасы, все проходит на равных условиях, честно и прозрачно. Праймериз действительно на деле показывают все эти постулаты. Я думаю, что победит сильнейший. Мы сейчас определяем лучших партийцев, которые будут внесены в партийный список маслихата и Мажилис. Чтобы люди от народа, люди, которые, знают проблемы, на республиканском уровне их поднимали, чтобы среди населения выросло доверие к партии», - сказал Мади Ахметов.

По мнению жасотановца, праймериз показывают особый интерес и активность среди молодежи в формировании политической культуры страны.

«На праймериз пришли те люди, которые предлагают свои пути решения многих проблем. Участие в праймериз для меня - это уникальный опыт. Колоссальная практика. Радует, что впервые в политической жизни нашей страны проходит такие масштабные выборы. Это даст партии возможность находить новые лица с новыми идеями и с креативным мышлением. Праймериз - это новый социальный лифт для казахстанцев», - отметил спикер.