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Праймериз: 27 тысяч членов партии в Актюбинской области сделали свой выбор

Автор:  
Самал Ендибаева
6 Октября 2020, 22:10
Праймериз: 27 тысяч членов партии в Актюбинской области сделали свой выбор

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Около 27 тысяч партийцев Актюбинской области проголосовали в праймериз. Сегодня в филиале партии отметили активных участников первого внутрипартийного отбора, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала партии «Nur Otan».

Председатель филиала партии Ондасын Уразалин встретился с участниками праймериз, поблагодарил за активность и вручил благодарственные письма.

«Внутрипартийный отбор в таком формате проводится впервые в Казахстане. Праймериз вызвал большой интерес со стороны населения, жители страны проявили активность в голосовании. Актюбинские кандидаты представили соотечественникам свои программы, показав, что они являются активными, энергичными, образованными гражданами, заинтересованными в развитии нашего государства. Все кандидаты успешно провели агитационную работу. Это свидетельствует о том, что доверие людей к нововведению, инициированному Председателем партии «Nur Otan», Елбасы Нурсултаном Назарбаевым будет и дальше расти», - сказал председатель филиала партии Ондасын Уразалин.

Во внутрипартийном праймериз из актюбинского региона приняло участие порядка 460 кандидатов. Из них 36,7% – женщины, 28% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 50,4% кандидатов, то 49,6% – самовыдвиженцы.

Зарегистрированные кандидаты активно провели свою агитационую работу, организовав более 6 тысяч встреч с однопартийцами, в ходе которых они презентовали свои предвыборные программы. В формате онлайн состоялось 642 встречи. В ходе 87 публичных дебатов, которые прошли в 16 местах, были подняты различные проблемы и предложены пути их решения.

В Актюбинской области проголосовали около 27 тысяч партийцев, что составляет 87% от всех членов партии области.

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