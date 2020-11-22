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Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
22 Ноября 2020, 09:42
Правящая партия в Грузии побеждает на парламентских выборах

ТБИЛИСИ. НОВОСТИ-ГРУЗИЯ – КАЗИНФОРМ - В Грузии завершился второй тур парламентских выборов. Во всех 17 одномандатных округах, где 21 ноября проводился второй тур парламентских выборов, с большим отрывом побеждают кандидаты правящей партии «Грузинская мечта». Таковы предварительные данные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт «Новости-Грузия».

Право голоса на выборах 21 ноября было у более 2,1 миллиона граждан. Для них были открыты около 2 тысяч участков для голосования. Явка на момент закрытия участков составила 26,29%. Свою позицию у избирательной урны за весь день голосования зафиксировали 562 664 гражданина Грузии.

По итогам двух туров выборов «Грузинская мечта» получает в парламенте десятого созыва 90 из 150 мандатов. Остальные 60 мест распределились между следующими партиями: «Единое национальное движение», принимавшее участие в выборах в блоке с коалицией «Сила в единстве», «Европейская Грузия», «Лело для Грузии», «Альянс патриотов», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Граждане» и Лейбористская партия.

Результаты выборов:

Тбилиси

Мтацминда и Крцаниси:

«Грузинская мечта» Бека Одишария – 91,57%;

«Европейская Грузия» Шалва Шавгулидзе – 8,43%.

Ваке:

«Грузинская мечта» Нодар Турдзеладзе – 93,72%;

«Европейская Грузия» Элене Хоштария – 6,28%.

Сабуртало:

«Грузинская мечта» Давид Сергеенко — 89,92%;

«Граждане» Алеко Элисашвили — 10,08%.

Исани:

«Грузинская мечта» Каха Кахишвили — 92,15%;

«ЕНД – Сила в единстве» Хатия Деканоидзе — 7,85%.

Самгори:

«Грузинская мечта» Созар Субари — 88,68%;

«ЕНД – Сила в единстве» Леван Хабеишвили — 11,32%.

Дидубе-Чугурети:

«Грузинская мечта» Гия Вольский — 89,95%;

«Гирчи» Зураб Джапаридзе — 10,05%.

Надзаладеви:

«Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили — 91,4%;

«Лейбористская партия Грузии» Шалва Нателашвили — 8,6%.

Глдани:

«ЕНД – Сила в единстве» Ника Мелия — 10,64%;

«Грузинская мечта» Леван Кобиашвили — 89,36%.

Регионы

Телави-Ахмета-Кварели-Лагодехи:

«Грузинская мечта» Ираклий Кадагишвили – 88,83%;

«ЕНД – Сила в единстве» Георгий Ботковели – 11,17%.

Мцхета-Душети-Тианети-Казбеги:

«Грузинская мечта» Шалва Кереселидзе – 92,53%;

«ЕНД – Сила в единстве» Цезарь Чочели – 7,47%.

Рустави:

«Грузинская мечта» Нино Лацабидзе — 88,61%;

«ЕНД – Сила в единстве» Давид Киркитадзе – 11,39%.

Хашури-Карели:

«Грузинская мечта» Заал Дугладзе – 91,72%;

«ЕНД – Сила в единстве» Нато Чхеидзе – 8,28%.

Кутаиси:

«Грузинская мечта» Заза Ломинадзе – 91,92%;

«ЕНД – Сила в единстве» Григол Вашадзе – 8,08%.

Зестафони-Багдати-Терджола-Ткибули:

«Грузинская мечта» Бежан Цакадзе – 91,94%;

«ЕНД – Сила в единстве» Каха Гацадзе – 8,06%.

Батуми:

«Грузинская мечта» Ресан Концелидзе – 87,81%;

«ЕНД – Сила в единстве» Леван Варшаломдзе – 12,9%.

Хуло-Шуахеви-Кеда-Хелвачаури:

«Грузинская мечта» Анзор Болквадзе – 88,19%;

«ЕНД – Сила в единстве» Миша Болквадзе – 11,81%.

Зугдиди:

«Грузинская мечта» Ираклий Чиковани – 93,88%;

«ЕНД – Сила в единстве» Малхаз Джалагония – 6,12%.


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