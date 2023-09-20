Правсоглашение об обмене информацией между Казахстаном и Китаем принял Мажилис
Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительствами КНР и РК об обмене информацией в отношении граждан государств сторон», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Соглашение подписано 17 мая текущего года в рамках визита Главы государства в Китай.
Документом предусмотрен обмен информацией по 4 направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке); о выданных визах; о нарушениях правил въезда и пребывания; о лицах, принятых в гражданство.
Как сообщил вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов, представляя законопроект, эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством, пресечения каналов незаконной миграции.
- Отмечу, что Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. На сегодня схожие двусторонние соглашения заключены с пятью странами (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), - сказал Ержан Саденов на пленарном заседании Мажилиса.