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    16:10, 20 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Правсоглашение об обмене информацией между Казахстаном и Китаем принял Мажилис

    Мажилис

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О ратификации Соглашения между Правительствами КНР и РК об обмене информацией в отношении граждан государств сторон», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соглашение подписано 17 мая текущего года в рамках визита Главы государства в Китай.

    Документом предусмотрен обмен информацией по 4 направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке); о выданных визах; о нарушениях правил въезда и пребывания; о лицах, принятых в гражданство.

    Как сообщил вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов, представляя законопроект, эти сведения необходимы странам для борьбы с двойным гражданством, пресечения каналов незаконной миграции.

    - Отмечу, что Соглашением предусмотрен отказ в исполнении запросов в случаях угрозы суверенитету, безопасности и при противоречии законодательству. На сегодня схожие двусторонние соглашения заключены с пятью странами (Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), - сказал Ержан Саденов на пленарном заседании Мажилиса.

    Теги:
    Мажилис Китай Парламент
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