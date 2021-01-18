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Правозащитный механизм должен быть во всех регионах - Марат Башимов об институте омбудсмена

Автор:  
Акбота Кузекбай
18 Января 2021, 22:40
Правозащитный механизм должен быть во всех регионах - Марат Башимов об институте омбудсмена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов рассказал о значимости института омбудсмена в обществе в рамках озвученных Главой государства инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва Глава государства поручил принять специальный закон «Об омбудсмене» в ближайшее время.

Марат Башимов прокомментировал, насколько важна данная иництитива.

«Одним из важнейших инициатив является усиление эффективности защиты конституционных прав граждан Казахстана. Это поднятие на более высокий уровень принятие законов. Институт по правам человека везде в цивилизованном мире называется омбудсменом. Этот институт - не судебный механизм, правозащитный механизм должен быть во всех регионах. Регионы в Казахстане большие, и область нарушений конституционных прав может быть более широкая», - сказал Марат Башимов в рамках экспертного обсуждения «Новый Президентский пакет политических реформ», прошедшего в Нур-Султане.

По словам эксперта, у института омбудсмена есть три важные функции: рассмотрение обращений; приводить документы в соответствие с международными договорами; правовое просвещение.

«Через этот институт граждане должны больше понимать, что такой институт важен, поэтому он принимается на уровне закона и в пакете реформ занимает важное значение», - добавил Марат Башимов.


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