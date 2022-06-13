13 Июня 2022 15:23

Правозащитница просит увеличить срок защитного предписания в отношении дебоширов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юрист филиала Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности в Нур-Султане Екатерина Кавлис считает, что за 30 дней действия защитного предписания сложно изменить семейного дебошира. По словам спикера, требуется больше времени, чтобы изменить отношение к семье и улучшить свое психологическое состояние, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы изучали международную практику. Что может помочь, чтобы не было рецедивов? Рецедивов сейчас нет. Но в любом случае это проблема, которая может возникнуть. В Казахстане срок защитного предписания всего 30 дней и этого мало. За 30 дней сложно изменить человека. Агрессор ждет вот этого дня, на следующий день приходит к жене или стоит под дверью. Может и не бить, но будет угрожать, оказывать психологически давление. Таким образом, оказывается психологическое насилие. Сейчас женщины очень часто жалуются на психологическое насилие. Это очень тяжело, когда человека могут довести до тяжелого состояния. Мы хотели бы предложить вынести на обсуждение предложение об увеличении срока защитного предписания с 30 до 90 дней, как это делается в зарубежных странах», - сказала на брифинге юрист филиала Казахстанского бюро по правам человека и соблюдению законности Екатерина Кавлис.

По ее словам, нужно больше времени, чтобы изменить свое психологическое состояние, отношение к семье. А за 90 дней человек может пройти комплексную психологическую терапию.