Правовые позиции Конституционного совета основаны на положениях общепризнанных международных актов - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кулжабаева Жанат, к.ю.н., доцент, Советник Директора Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан прокомментировала Нормативное постановление Конституционного совета Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи, передает МИА «Казинформ».

Как отмечает эксперт, участниками конституционного производства, наряду с членами Конституционного совета, представителями Правительства, Парламента, заинтересованных государственных органов, являлся широкий круг представителей юридического и научного сообществ.

«Необходимо отметить активность юридического сообщества страны в лице отдельных адвокатов и юридических консультантов, их коллегий и палат с разных регионов республики. Среди заключений академического, юридического сообщества, наряду с Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, Карагандинским университетом имени академика Е.А. Букетова, Каспийским университетом, Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации было представлено заключение Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан», - сказала Кулжабаева Жанат.

По словам эксперта, как отмечено в Нормативном Постановлении, «правовые позиции Конституционного совета основаны также и на положениях общепризнанных международных актов».

«Касательно полномочий защитника, проект Закона предусматривает конкретизацию и расширение перечня документов, на ознакомление с которыми защитник имеет право в рамках пп. 5) ч. 2 ст. 70 УПК РК. Данное дополнение соответствует международным обязательствам Республики Казахстан по Международному пакту о гражданских и политических правах (далее - МПГПП) в части реализации гарантий каждого иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и с выбранным им самим защитником (ст. 14 МПГПП)», - прокомментировала Кульжабаева Жанат.

Эксперт подчеркнула, что Комитет ООН по правам человека в Замечании общего порядка (далее – ЗОП) по толкованию норм ст. 14 МПГПП отметил, что «достаточные возможности» должны включать доступ к документам и другим доказательствам; такой доступ должен быть обеспечен ко всем материалам, которые обвинение планирует предъявить на суде против обвиняемого, или оправдывающим обвиняемого.

«Также основные принципы, касающиеся роли юристов, устанавливают, что компетентные органы обязаны обеспечивать юристам достаточно заблаговременный доступ к надлежащей информации, досье и документам, находящимся в их распоряжении или под их контролем, с тем, чтобы юристы имели возможность оказывать эффективную юридическую помощь своим клиентам», - добавила эксперт.

Касательно консультаций адвокатов, как отмечает Кулжабаева Жанат, проект Закона предусматривает, что адвокат, участвующий в производстве процессуального действия в качестве защитника, вправе давать по просьбе подзащитного краткие консультации в присутствии лица, осуществляющего досудебное расследование. Комитет ООН по правам человека в рамках вышеуказанного ЗОП подчеркнул, что адвокаты должны иметь возможность консультировать и представлять лиц, обвиняемых в уголовном преступлении, в соответствии с общепризнанными принципами профессиональной этики без каких бы то ни было ограничений, воздействия, давления или неправомерного вмешательства с какой бы то ни было стороны.

Кроме того, в соответствии с положениями основных принципов, касающихся роли юристов, одной из специальных гарантий в вопросах уголовного правосудия является следующее: «Всем арестованным, задержанным или заключенным в тюрьму лицам, предоставляются надлежащие возможности, время и условия для посещения юристом, сношения и консультации с ним без задержки, вмешательства или цензуры и с соблюдением полной конфиденциальности. Такие консультации могут проводиться в присутствии должностных лиц по поддержанию правопорядка, но без возможности быть услышанными ими».

«Таким образом, Республика Казахстан, являясь полноправным членом международного сообщества, исполняет взятые на себя обязательства в области защиты прав и свобод человека посредством осуществления адвокатской деятельности и оказания юридической помощи», - прокомментировала доцент Кулжабаева.

Напомним, 4 июня 2021 года опубликовано Нормативное постановление Конституционного Совета Республики Казахстан № 1 «О проверке на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи».