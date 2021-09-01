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Правовую грамотность учеников и родителей будут повышать в павлодарских школах

1 Сентября 2021 09:42
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Правовую грамотность учеников и родителей будут повышать в павлодарских школах

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области ещё до начала учебного года стражи правопорядка обследовали улично-дорожную сеть, прилегающую к каждой школе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В День знаний во всех школах полицейские проведут масштабную акцию по повышению правовой грамотности как школьников, так и их родителей», - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По данным департаменте полиции региона, в преддверии начала учебного года для предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма стражи правопорядка обследовали улично-дорожную сеть, прилегающую к каждой школе.

«Получать знания учащиеся будут в офлайн-формате с соблюдением санитарных норм. Для предупреждения правонарушений среди учащихся полицейскими области принимаются все необходимые меры по обеспечению общественного порядка в учебных заведениях и прилегающей к ним территории на момент проведения мероприятий», - отметил Ж. Каиров.

В эти дни полицейские несут службу с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер: проходят термометрию, используют дезинфекционные средства и средства индивидуальной защиты, отметили в ДП. Кроме того, в вечером и ночью увеличили плотность нарядов комплексных сил полиции там, где расположены увеселительные и развлекательных заведения.

Организованы рейды в местах массового пребывания молодёжи, в том числе на Центральной Набережной. На особом контроле находится и вопрос проведения мероприятий на съёмных квартирах, коттеджей и в других местах, добавил первый замначальника регионального департамента полиции.


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#Павлодарская область   #Образование   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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