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Правовой совет Nur Otan подготовил рекомендации по совершенствованию законодательной поддержки МСБ

5 Ноября 2020 17:38
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Правовой совет Nur Otan подготовил рекомендации по совершенствованию законодательной поддержки МСБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы законодательной поддержки малого и среднего предпринимательства обсудили на площадке Правового совета при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Канат Мусин, пандемия коронавируса привела к экономической рецессии во всем мире.

«В нашей стране мероприятия, связанные с карантином также негативно отражаются на экономике и деятельности предприятий реального сектора, в первую очередь малого и среднего бизнеса. Первоочередное направление государственной поддержки – это улучшение законодательной базы» – сказал Канат Мусин.

По мнению членов Совета, стабильность в сфере малого и среднего бизнеса крайне важна, поскольку число занятых в МСБ составляет 31,7% населения. По информации уполномоченного по защите прав предпринимателей Рустама Журсунова, из-за введенных карантинных мер, пострадало более 40 тысяч субъектов бизнеса.

«В настоящее время бизнесмены просят дать им возможность работать. Да, идет вторая волна пандемии, но следует тонко подходить к ограничительным мерам», - сказал бизнес-омбудсмен.

Отдельно участники заседания остановились на исполнении поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева по разработке оптимальных подходов к современному регулированию бизнеса. Напомним, что в Послании народу Казахстана Президент предложил внедрить регулирование «с чистого листа», т.е. пересмотреть требования к предпринимателям.

«Со стороны государства существуют порядка 30 тысяч требований, многие из которых устарели, другие дублируются. Из-за этого растет градус недоверия предпринимателей к госорганам» – заявил член Совета, депутат Мажилиса Василий Олейник.

Комментируя сложившуюся ситуацию, первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев заверил членов Совета, что уже в сентябре следующего года в нижнюю палату Парламента поступит соответствующий законопроект.

«В документе буду предусмотрены изменения в 3 Кодекса, 8 законов, 66 приказов госорганов направленные на исключение противоречивых, устаревших требований, мешающих бизнесу и не направленных на защиту здоровья граждан и экологии. Кроме того, планируется внедрение полной автоматизации отчетности бизнеса и интеграция баз отчетности», - сказал Асет Иргалиев.

Другой не менее важной проблемой остается деятельность микрофинансовых организаций. В частности, председатель Правового совета отметил, что бизнес вынужден обращаться к МФО из-за недоступности банковских займов.

«Сейчас буквально на автобусных остановках предлагают взять микрокредит и тут же получить деньги. Но какова стоимость этих денег? В некоторых случаях процентная ставка достигает 700%! Это натуральная кабала, в которую МФО беспрепятственно загоняют широкие слои населения, пользуясь финансовой неграмотностью граждан. И второй момент, нередки случаи мошенничества. Зная ИИН, номер телефона человека, микрокредит можно повесить на кого угодно. Никто не сверяет личность обратившегося и того, на кого оформляется кредит», – подчеркнул Канат Мусин.

Первый вице-министр нацэкономики заявил, что решения предложены в законопроекте по вопросам восстановления экономического роста. Главное новшество – требования к банкам второго уровня будут распространятся и на микрофинансовые организации. Кроме того, будут установлены предельные ограничения на процентные ставки и нивелирование рисков мошенничества.

Подводя итоги заседания Правового совета Канат Мусин подчеркнул, что соответствующим государственным органам будут направлены конкретные рекомендации по совершенствованию дальнейшей законодательной поддержки малого и среднего предпринимательства.


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#Малый бизнес   #Нур Отан  
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